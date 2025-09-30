Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada

Lucas Evangelista, do Palmeiras, será operado após sentir lesão na derrota contra o Bahia no fim de semana; o atleta não conseguiu ficar em pé para sair de campo

Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada

© Getty Images

Folhapress
30/09/2025 14:24 ‧ há 41 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Evangelista rompeu o tendão posterior da coxa direita, terá que passar por cirurgia e está fora da temporada no Palmeiras.

 

O meio-campista sentiu a lesão na derrota contra o Bahia no fim de semana e não conseguiu ficar em pé para sair de campo.

O UOL apurou que os novos exames do Palmeiras detectaram uma lesão mais grave do meio-campista.

Lucas Evangelista vivia seu melhor momento no Palmeiras. Ele virou o titular da posição após a saída de Richard Ríos e fez Abel Ferreira escalar Andreas Pereira mais adiantado.

Por conta da cirurgia, o tempo de recuperação do jogador será de 3 a 6 meses.

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

O lutador de MMA se pronuncia sobre a briga generalizada após sua luta contra Popó no Spaten Fight Night, em São Paulo; "É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora", disse

Folhapress | 12:15 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Tyreek Hill

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

2

esporte

Luta

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

3

esporte

F1

Venda da McLaren é concluída, com avaliação de R$ 21,8 bilhões

4

esporte

La Liga

Vinícius Jr. e Koke batem boca em Atlético x Real: "Chorão de m*"**

5

esporte

Brasileirão

Atlético-MG encara Juventude em duelo direto contra o rebaixamento pelo Brasileirão

6

esporte

Saúde

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

7

esporte

Futebol

Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada

8

esporte

Futebol

Ceará derrota São Paulo no encerramento da 25ª rodada do Brasileiro

9

esporte

Surfe

Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series de Surfe em Portugal