Stabile dá cargos no Corinthians a ligados a Andrés e Duílio e gera incômodo

As decisões de Osmar Stabile causaram incômodo no Parque São Jorge; fontes afirmaram que uma ala vê contradição na declaração dada pelo presidente quando ele foi eleito para o mandato após a saída de Augusto Melo

Stabile dá cargos no Corinthians a ligados a Andrés e Duílio e gera incômodo

Folhapress
30/09/2025 16:23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Osmar Stabile nomeou dois conselheiros ligados às lideranças do grupo Renovação e Transparência a cargos no Corinthians.

 

O conselheiro vitalício Antônio Rachid foi nomeado secretário geral. O cargo estava vago desde o impeachment do ex-presidente Augusto Melo. Rachid já exerceu a função durante o mandato de Roberto de Andrade, que pertencia ao grupo Renovação e Transparência, e é aliado de Andrés Sanchez.

Joaquim Arruda foi nomeado para a diretoria comercial de marketing do Corinthians. Ele foi diretor de esportes aquáticos na gestão de Duílio Monteiro Alves.

O UOL apurou que a dupla, inclusive, já participou da reunião de diretoria realizada nesta segunda-feira (29). O anúncio oficial feito pelo clube deve vir em breve.

As decisões de Osmar Stabile causaram incômodo no Parque São Jorge. Fontes ouvidas pelo UOL afirmaram que uma ala vê contradição na declaração dada pelo presidente quando ele foi eleito para o mandato após a saída de Augusto Melo. Na ocasião, ele disse que não haveriam "figurinhas carimbadas", mas também não negou a possibilidade de dar cargos a membros ou ex-membros do grupo Renovação e Transparência.

Quero dizer a vocês que figurinhas carimbadas não terão na administração. Não terá nenhuma figurinha carimbada, que já trabalhou no passado. Por exemplo, temos vários grupos trabalhando conosco, várias chapas que já foram (aliadas à Renovação e Transparência) uma vez ou outra, no passado. A chapa 15. A 82 já foi. Eu fui o único que não fui. E acho que tem outros. Mas digo para vocês que figurinhas carimbadas não participarão da gestão.

Não posso falar se vai ter ou não vai ter nomes da Renovação e Transparência. Se tiver competência, não tenho problema se foi ou não foi da Renovação e Transparência. Osmar Stabile, no dia da eleição

O incômodo vem dias após outro fato que causou polêmica no Parque São Jorge. Ao longo da última semana, Osmar Stabile se reuniu com membros da Caixa para pedir a renegociação da taxa de juros da Neo Química Arena. A reunião contou a presença de Andrés Sanchez, o que não caiu bem. Membros de Gaviões da Fiel chegaram a ir à sede social do clube para conversar com o presidente.

