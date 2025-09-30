'Agora vamos focar em uma boa recuperação', diz Popó após alta de cirurgia

© Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Popó teve alta nesta terça-feira (30) após ser submetido a uma cirurgia em decorrência da briga generalizada ao final da luta com Wanderlei Silva pelo Spaten Fight Night.

"Estou recebendo o atendimento do hospital desde domingo, aqui no hospital. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas tudo correu bem. (...) Eu estou livre, graças a Deus. Tudo correu bem, estamos bem. É isso que importa", disse Popó, em postagem nas redes sociais.

"Agora vamos focar para uma boa recuperação! E orar para que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente."

Popó teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. A assessoria do tetracampeão mundial atualizou o estado de saúde do boxeador na tarde desta segunda-feira (29).

O atleta, porém, teve uma fratura na mão e precisou passar por cirurgia. A lesão seria decorrente da confusão ao final da luta com Wanderlei.

O boxeador havia anunciado nas redes sociais que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ele se manifestou na noite de domingo, em postagem nas redes sociais.