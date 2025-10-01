Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido

© Getty Images

Kylian Mbappé segue confirmando a expectativa criada desde sua chegada ao Santiago Bernabéu, no verão do ano passado. O atacante francês continua escrevendo sua história no Real Madrid e alcançou mais uma marca importante com a camisa merengue.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola e chegou a 50 gols pelo clube, já no início de sua segunda temporada na Espanha.

O feito foi atingido em apenas 64 partidas. Entre os grandes nomes do Real Madrid, apenas Cristiano Ronaldo alcançou a mesma marca em menos jogos: foram 54.

Outros craques também atingiram os 50 gols com a camisa merengue, mas Mbappé se consolida como um dos protagonistas mais rápidos a alcançar esse patamar.



