Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido

Atacante francês balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Olympique de Marselha e alcançou o feito em 64 jogos. Cristiano Ronaldo precisou de apenas 54 partidas para atingir o mesmo número.

01/10/2025 04:34 ‧ há 54 minutos por Notícias ao Minuto

Esporte

Real Madrid

Kylian Mbappé segue confirmando a expectativa criada desde sua chegada ao Santiago Bernabéu, no verão do ano passado. O atacante francês continua escrevendo sua história no Real Madrid e alcançou mais uma marca importante com a camisa merengue.

 

Na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola e chegou a 50 gols pelo clube, já no início de sua segunda temporada na Espanha.

O feito foi atingido em apenas 64 partidas. Entre os grandes nomes do Real Madrid, apenas Cristiano Ronaldo alcançou a mesma marca em menos jogos: foram 54.

Outros craques também atingiram os 50 gols com a camisa merengue, mas Mbappé se consolida como um dos protagonistas mais rápidos a alcançar esse patamar.
 
Percorra a galeria e veja outros goleadores do Real Madrid.

Mbappé brilha com hat-trick, Real Madrid atropela Kairat e lidera Champions

Mbappé brilha com hat-trick, Real Madrid atropela Kairat e lidera Champions

Com a vitória contra o Kairat, do Cazaquistão, por 5 a 0, o Real Madrid assume provisoriamente a liderança da fase de liga da Champions

Folhapress | 18:45 - 30/09/2025

