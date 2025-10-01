Jogador é expulso após cotovelada e pisão brutal em rival na Argentina

© Reprodução - X

Um caso de violência interrompeu uma partida de basquete amador em San Isidro, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Durante o jogo do torneio amistoso Basquete Entre Amigos (BEA), entre a equipe da Ordem dos Advogados de San Isidro e o Tercer Tiempo, o jogador Santiago Corbalán Olivera protagonizou uma cena brutal.

Sem qualquer provocação aparente, ele acertou uma cotovelada no pescoço de um adversário e, em seguida, pisou na cabeça do rival, que caiu indefeso no chão. O momento foi registrado por torcedores e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Após a agressão, jogadores do Tercer Tiempo reagiram contra Olivera, dando início a uma confusão generalizada que forçou o árbitro a encerrar a partida. A vítima, cujo nome não foi divulgado, não conseguiu se defender no momento do ataque.

Em entrevista ao jornal Olé, o Tribunal Disciplinar do BEA anunciou a expulsão definitiva de Olivera de todas as competições organizadas pela entidade, alegando “agressão reiterada” e “conduta violenta grave”. Além disso, três atletas do Tercer Tiempo receberam punições de quatro jogos de suspensão cada, por terem participado das agressões contra Olivera após o incidente.

Veja as imagens:

Durísima agresión en un partido de básquet amateur Un codazo por la espalda, un pisotón en la cabeza y una batalla campal en Villa Devoto. El violento episodio en una liga recreativa se viralizó y encendió las alarmas por la falta de control en este tipo de competencias. pic.twitter.com/e9ChOHdUwD — Javier Abrigo (@javierabrigo) September 30, 2025