Jogador é expulso após cotovelada e pisão brutal em rival na Argentina

Uma partida de basquete amador em San Isidro, na Argentina, terminou em violência após Santiago Corbalán Olivera agredir um adversário com cotovelada e pisão na cabeça. O caso viralizou nas redes, levou à expulsão definitiva do atleta e suspendeu outros três jogadores

01/10/2025 06:14 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

San Isidro

Um caso de violência interrompeu uma partida de basquete amador em San Isidro, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Durante o jogo do torneio amistoso Basquete Entre Amigos (BEA), entre a equipe da Ordem dos Advogados de San Isidro e o Tercer Tiempo, o jogador Santiago Corbalán Olivera protagonizou uma cena brutal.

 

Sem qualquer provocação aparente, ele acertou uma cotovelada no pescoço de um adversário e, em seguida, pisou na cabeça do rival, que caiu indefeso no chão. O momento foi registrado por torcedores e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Após a agressão, jogadores do Tercer Tiempo reagiram contra Olivera, dando início a uma confusão generalizada que forçou o árbitro a encerrar a partida. A vítima, cujo nome não foi divulgado, não conseguiu se defender no momento do ataque.

Em entrevista ao jornal Olé, o Tribunal Disciplinar do BEA anunciou a expulsão definitiva de Olivera de todas as competições organizadas pela entidade, alegando “agressão reiterada” e “conduta violenta grave”. Além disso, três atletas do Tercer Tiempo receberam punições de quatro jogos de suspensão cada, por terem participado das agressões contra Olivera após o incidente.

Veja as imagens:

