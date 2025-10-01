Notícias ao Minuto
Fórmula 1 em Singapura: confira os horários do GP no fim de semana

O Grande Prêmio de Singapura acontece neste fim de semana e pode coroar a McLaren como campeã de construtores da Fórmula 1. Oscar Piastri segue líder, mas Verstappen cresce na disputa e mantém vivo o sonho de conquistar seu quinto título mundial

© Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

01/10/2025 07:15 ‧ há 51 minutos por Notícias ao Minuto

Esporte

Fórmula 1

O Grande Prêmio de Singapura é a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 e acontece neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro, no circuito de rua de Marina Bay.

 

Após a prova, restarão apenas seis corridas para o fim da temporada, que entra em sua fase decisiva, com a McLaren mantendo ampla vantagem sobre os rivais.

Piastri segue líder

Oscar Piastri, da McLaren, abandonou o GP do Azerbaijão logo na primeira volta após acidente. Foi a primeira vez no ano em que não somou pontos e apenas a terceira corrida sem pódio. Mesmo assim, o australiano manteve a liderança, com 25 pontos à frente do companheiro Lando Norris, que busca encerrar um jejum de vitórias desde o GP da Hungria.

Verstappen de olho em Singapura

Na terceira posição está Max Verstappen. O holandês da Red Bull venceu de forma dominante as duas últimas corridas e reduziu para 69 pontos a distância em relação a Piastri. Singapura, no entanto, é o único GP do calendário atual que ele nunca venceu.

Com os últimos resultados, Verstappen se distanciou de George Russell (Mercedes), abrindo 43 pontos, enquanto Charles Leclerc (Ferrari) completa o top 5, 47 pontos atrás de Russell.

McLaren próxima do título de construtores

A McLaren soma 623 pontos, contra 290 da Mercedes, e pode conquistar matematicamente o título de construtores já em Singapura. Para isso, precisa manter pelo menos 303 pontos de vantagem após a prova. Se a Mercedes fizer dobradinha, a McLaren ainda garantirá a taça caso seus pilotos terminem em 7º e 8º lugares. A Ferrari também segue na disputa, mas 337 pontos atrás.

Horários do GP de Singapura (horário de Brasília):

Sexta-feira, 3 de outubro
06h30 – Treino livre 1
10h00 – Treino livre 2

Sábado, 4 de outubro
06h30 – Treino livre 3
10h00 – Classificação

Domingo, 5 de outubro
09h00 – Corrida

Leia Também: Verstappen triunfa no 'pesadelo' de Piastri e aproxima-se da liderança

