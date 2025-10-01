Notícias ao Minuto
Procurar

Hernán Crespo reencontra no São Paulo os fantasmas que o derrubaram em 2021

Crespo volta a viver no São Paulo cenário parecido a 2021: elenco marcado por lesões, eliminações nas Copas e queda no Brasileirão. Pressionado após cinco derrotas em seis jogos e protestos da torcida, o técnico tenta reação contra o Fortaleza na próxima rodad

Hernán Crespo reencontra no São Paulo os fantasmas que o derrubaram em 2021

© Getty

Folhapress
01/10/2025 12:05 ‧ há 45 minutos por Folhapress

Esporte

São Paulo FC

(UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo revive no São Paulo problemas já conhecidos: lesões em série, eliminações nas Copas e queda de desempenho no Brasileirão.

 

DÉJÀ VU

O técnico argentino enfrenta dificuldades semelhantes às que anteciparam o fim de sua primeira passagem pelo Morumbis: eliminações nas Copas, departamento médico cheio e sequência ruim de resultados.

Em 2021, após conquistar o Campeonato Paulista, o trabalho do argentino passou a ser minado por várias contusões no elenco. No total, foram mais de 30 desfalques, entre recuperações e reincidências.

Agora, o DM volta a ser assunto em meio a uma série de complicações que remontam à era Luis Zubeldía. Além do meia Oscar e do trio de ataque Calleri-Ryan Francisco-André Silva -todos com lesões de impacto-, nomes como Marcos Antônio, Rafael Tolói, Nahuel Ferraresi, Luan, Wendell e Ferreira também ficaram fora recentemente, vítimas de problemas musculares.

Destes, apenas os dois últimos estão hoje à disposição, além de Lucas, que tem ido a campo, nos últimos jogos, saindo do banco de reservas. O camisa 7 passou por uma artroscopia no joelho no mês passado.

ELIMINAÇÕES E SEQUÊNCIA RUIM

Nas Copas, os resultados também não têm sido melhores. Em 2021, o argentino comandou o Tricolor nas eliminações para o Fortaleza, na Copa do Brasil, e para o Palmeiras, na Libertadores, ambas nas quartas de final. Agora, a equipe caiu diante do Athletico-PR nos pênaltis, após desperdiçar todas as cobranças, e, mais recentemente, não foi páreo para a LDU, que carimbou vaga às semis da Libertadores em pleno Morumbis. Nos dois próximos jogos, inclusive, Crespo terá pela frente seus dois algozes daquele ano.

A eliminação para os equatorianos, inclusive, somada à sequência de resultados ruins, culminou nos protestos contra mandatários do clube antes da derrota para o Ceará, nesta segunda-feira, por 1 a 0. O presidente Julio Casares e dirigentes como Carlos Belmonte, Rui Costa, Dedé e Chapecó foram alvos.

E o revés para os nordestinos agravou a atual crise na Barra Funda, impulsionada, além da eliminação, por uma sequência de cinco derrotas em seis jogos. No recorte, são-paulinos anotaram apenas um gol.

A expectativa é de mudança de chave nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), no Castelão. O São Paulo viaja para a capital cearense na tarde desta quarta para o jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro.

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

Rony foi um dos poucos destaques da partida, mas viveu uma noite de azar. O atacante da equipe de Jorge Sampaoli carimbou a trave gaúcha em duas oportunidades, uma em cada tempo, e ficou no quase já nos minutos finais

Folhapress | 11:15 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Real Madrid

Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido

2

esporte

San Isidro

Jogador é expulso após cotovelada e pisão brutal em rival na Argentina

3

esporte

Benfica

Mourinho diz que Ríos 'não tem muita qualidade' após gol contra na Champions

4

esporte

Erick Pulgar

Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

5

esporte

São Paulo FC

Hernán Crespo reencontra no São Paulo os fantasmas que o derrubaram em 2021

6

esporte

Fórmula 1

Fórmula 1 em Singapura: confira os horários do GP no fim de semana

7

esporte

Seleção Brasileira

Ancelotti convoca para testes sem a sombra Neymar e na expectativa por Vini

8

esporte

CAM

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

9

esporte

Bastidores

Lesão aquece briga no Palmeiras, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

10

esporte

Brasileirão

Santos mira fator casa contra o Grêmio para se distanciar do rebaixamento no Brasileirão