Mourinho diz que Ríos 'não tem muita qualidade' após gol contra na Champions

Após a derrota para o Chelsea, Mourinho criticou Richard Ríos pelo gol contra e por limitações em espaços curtos, mas destacou sua chegada, capacidade de recuperar bolas e pediu mais confiança. O Benfica segue sem pontos na Liga dos Campeões e ocupa a 30ª posição

Folhapress
01/10/2025 11:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Benfica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Mourinho cornetou Richard Ríos após a derrota do Benfica para o Chelsea, nesta terça-feira (30), pela Liga dos Campeões. O colombiano foi o responsável pelo gol contra que deu a vitória para os ingleses.

 

Mourinho afirmou que Ríos "não tem muita qualidade em espaços curtos". Segundo o técnico, o colombiano "precisa de espaço para jogar".
O comandante, por outro lado, destacou a "chegada" do meio-campista e sua capacidade para recuperar a bola. Ríos chegou ao time português no meio deste ano por 30 milhões de euros fixos (R$ 194 milhões).

Mourinho também evitou culpar o ex-Palmeiras pela derrota na Champions. O treinador afirmou que seus três homens de meio-campo tiveram um bom desempenho contra o Chelsea. É preciso aumentar os níveis de confiança. O próprio Ríos, que até teve a infelicidade de estar no gol, começo a compreendê-lo melhor. Quando baixa muito, não tem muita qualidade em espaços curtos. Precisa de espaço para jogar. É um jogador com chegada, que recupera muito a bola. Até tem sido um pouco criticado por causa do valor da transferência, mas também esteve bem.

Os três do meio-campo, tanto tempo com amarelo, mostraram capacidade. Fizeram um bom jogo. José Mourinho, técnico do Benfica

O time português ainda não somou pontos nesta edição da Ligas dos Campeões e, neste momento, ocupa a 30ª colocação. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas, enquanto os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição irão para um playoff.

