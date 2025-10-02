Como está Michael Schumacher hoje?

© <p>Getty Images</p>

Mais de uma década após seu devastador acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013, a saúde de Michael Schumacher continua sendo um dos segredos mais bem guardados da Fórmula 1. Sua esposa, Corinna, controla cuidadosamente o acesso, permitindo que apenas um pequeno círculo de pessoas de confiança o visite.

Embora atualizações genuínas sejam raras, notícias falsas sobre sua condição continuam a circular online, o que fontes internas insistem que só aumenta a dor da família. Corinna continua focada em proteger a dignidade da lenda da Fórmula 1, limitando a intrusão da mídia e impedindo qualquer exploração de sua condição, com atualizações verificadas permanecendo raras e rigorosamente controladas.

