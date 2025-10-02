Notícias ao Minuto
Procurar

Como está Michael Schumacher hoje?

O ex-piloto de F1 não merece cair no esquecimento

Anterior Seguinte
Galeria

33 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
02/10/2025 14:24 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Esporte

Fórmula 1

Mais de uma década após seu devastador acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013, a saúde de Michael Schumacher continua sendo um dos segredos mais bem guardados da Fórmula 1. Sua esposa, Corinna, controla cuidadosamente o acesso, permitindo que apenas um pequeno círculo de pessoas de confiança o visite.

Embora atualizações genuínas sejam raras, notícias falsas sobre sua condição continuam a circular online, o que fontes internas insistem que só aumenta a dor da família. Corinna continua focada em proteger a dignidade da lenda da Fórmula 1, limitando a intrusão da mídia e impedindo qualquer exploração de sua condição, com atualizações verificadas permanecendo raras e rigorosamente controladas.

Clique nesta galeria para relembrar a vida e a carreira extraordinárias de Michael Schumacher.

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Fórmula 1

Como está Michael Schumacher hoje?

2

esporte

Popó

Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

3

esporte

Liga dos Campeões

Luisão sai em defesa de Richard Ríos: "Com Mourinho no Benfica..."

4

esporte

Messi

Messi brilha no Inter Miami e tem futuro especulado até no MMA; entenda

5

esporte

Gabigol

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

6

esporte

Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro duelam em confronto direto pela liderança no Maracanã

7

esporte

Seleção Brasileira

Convocado por Ancelotti, Vanderson sente lesão e sai de campo chorando

8

esporte

Brasileirão

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileiro

9

esporte

Brasileirão

Diminuto da defesa ao ataque, São Paulo visita o Fortaleza em busca de reabilitação

10

esporte

Futebol

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores