Ancelotti chama Rodrygo e Vini Jr para amistosos contra Coreia e Japão

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta quarta-feira (1º) os 26 jogadores para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em outubro.

Em sua terceira convocação, o treinador chamou pela primeira vez o atacante Rodrygo, com quem trabalhou no Real Madrid, e voltou a convocar Vinicius Junior, que havia ficado de fora da última lista.

Embora não esteja jogando com tanta regularidade no time espanhol, todas as vezes em que entrou, Rodrygo jogou bem e demonstrou estar em boa condição física, afirmou Ancelotti, acrescentando que, "como todos os jogadores, ele está muito motivado para estar aqui."

O treinador disse ainda que o atacante é "muito importante" para a seleção, por poder atuar em diferentes posições do ataque. "Creio que ele pode adicionar muito à equipe nacional."

Com o fim das Eliminatórias em setembro, o treinador italiano deve aproveitar as partidas para promover os últimos testes e começar a definir o time para a disputa da Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho.

"Acho que muitos destes jogadores estarão na Copa do Mundo", afirmou Ancelotti.

O treinador optou por privilegiar jogadores que atuam na Europa, para evitar um deslocamento maior daqueles que atuam no Brasil, e também considerando a questão de adaptação do fuso horário.

A partida contra os sul-coreanos ocorrerá no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Na sequência, o Brasil vai encarar o Japão, no dia 14, às 7h30, em Tóquio.

No último confronto com a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa de 2022, o Brasil venceu por 4 a 1, com gols de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

A seleção brasileira encarou o Japão pela última vez em 2022, com uma vitória por 1 a 0, gol de Neymar.

Depois dos amistosos com as seleções asiáticas, a intenção da CBF é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de "nível A" em março e junho de 2026.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Ederson (Fenerbahce)

DEFENSORES

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Éder Militão (Real Madrid)

Lucas Beraldo (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

André (Wolverhampton)

João Gomes (Wolverhampton)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Igor Jesus (Nottingham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)