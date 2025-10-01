Notícias ao Minuto
Procurar

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

Encontro técnico resultou em projetos de políticas públicas do setor

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

© CBF - Fernando Torres

Agência Brasil
01/10/2025 18:12 ‧ há 35 minutos por Agência Brasil

Esporte

Futebol

O I Encontro Técnico Nacional sobre Combate à Manipulação de Resultados Esportivos resultou em algumas ferramentas que ajudarão as autoridades brasileiras no combate a esse tipo de prática, bem como em futura consolidação de uma política pública para garantir a integridade do esporte no Brasil.

 

Iniciado na segunda-feira (29) e encerrado nesta quarta-feira (1º), o encontro marcou, segundo o Ministério do Esporte, o início de um “processo contínuo de formação e cooperação, fundamental para a consolidação da Política Nacional de Combate à Manipulação de Resultados Esportivo”.

Durante o encontro, autoridades, em especial delegados de todo o país, puderam trocar experiências, na busca por uma atuação uniforme e cooperativa para lidar com as manipulações esportivas.

Plataforma e manual

No encontro foram apresentadas a primeira versão de uma plataforma digital criada pelo Grupo de Trabalho de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos, bem como de um manual de diretrizes para a atuação preventiva e repressiva.

Tanto a plataforma como o manual foram elaborados pelo grupo de trabalho formado pelos ministérios do Esporte, da Fazenda, da Justiça, e também pela Polícia Federal.

A primeira versão da Plataforma Cívica Digital foi desenvolvida pela Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília (UnB). A ferramenta possibilitará a apresentação de denúncias anônimas, bem como monitoramento em tempo real das competições, painéis interativos de análise de dados; e alertas automáticos com inteligência artificial para identificar atividades suspeitas.

Já o Manual de Combate à Manipulação de Resultados Esportivos estabelece diretrizes para atuação preventiva e repressiva, consolidando conhecimento técnico e metodológico.

Segundo o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Denis Cali, o manual é um ponto de partida, “pois às vezes há dificuldade até mesmo na tipificação do crime esportivo”.

Videoaulas

Atividades e programação dos três dias de evento foram registradas em vídeo para, nos próximos dias, serem editadas e colocadas à disposição por meio de videoaulas.

“Esse material ficará disponível em uma plataforma de formação continuada, com acesso restrito, permitindo que as forças policiais possam estudar, revisar e consultar os conteúdos sempre que necessário”, informou o ministério.

Na avaliação do secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco Neto, a proposta é garantir que a rede formada permaneça ativa.

“Nossa ideia é criar essa rede para que vocês possam se comunicar e troquem experiências entre vocês e façam o trabalho da melhor forma. A todo tempo a gente também está fazendo melhorias nesse processo”, disse o secretário.

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Futebol

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda final da Copa do Brasil

2

esporte

San Isidro

Jogador é expulso após cotovelada e pisão brutal em rival na Argentina

3

esporte

Seleção Brasileira

Ancelotti convoca para testes sem a sombra Neymar e na expectativa por Vini

4

esporte

Seleção Brasileira

Ancelotti chama Rodrygo e Vini Jr para amistosos contra Coreia e Japão

5

esporte

Fórmula 1

Fórmula 1 em Singapura: confira os horários do GP no fim de semana

6

esporte

Benfica

Mourinho diz que Ríos 'não tem muita qualidade' após gol contra na Champions

7

esporte

Erick Pulgar

Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

8

esporte

Futebol

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

9

esporte

CAM

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

10

esporte

Real Madrid

Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido