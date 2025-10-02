Notícias ao Minuto
Convocado por Ancelotti, Vanderson sente lesão e sai de campo chorando

Convocado por Ancelotti para amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, Vanderson deixou o campo chorando após lesão na perna durante o jogo do Mônaco contra o Manchester City. O lateral já havia perdido a última Data Fifa também por contusão

Folhapress
02/10/2025 11:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Seleção Brasileira

(UOL/FOLHAPRESS) - Convocado por Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1) para a próxima Data Fifa, o lateral-direito Vanderson, do Mônaco, sentiu lesão em partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

 

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vanderson tentou roubar a bola de Doku e sentiu lesão na perna esquerda. Ele precisou receber atendimento em campo e não conseguiu continuar, saindo de campo chorando e, sem conseguir apoiar a perna no chão, amparado pelos médicos.

Vanderson foi um dos 26 nomes convocados por Ancelotti nesta quarta-feira, para a próxima Data Fifa, na qual o Brasil disputa amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Os confrontos estão marcados para 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Das três convocações de Ancelotti até agora, Vanderson esteve presente em todas, mas disputou apenas a primeira. Na última, foi cortado por lesão e deu lugar a Vitinho.

VEJA A LISTA COMPLETA CONVOCADA NESTA QUARTA-FEIRA:

GOLEIROS
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Éder Militão (Real Madrid)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Beraldo (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
André (Wolverhampton)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
João Gomes (Wolverhampton)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinícius Júnior (Real Madrid

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileiro

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileiro

Botafogo vence o Bahia por 2 a 1 no Nilton Santos, volta ao G4 do Brasileirão e chega a 43 pontos. Santiago Rodríguez e Jeffinho marcaram para o Glorioso, enquanto Rodrigo Nestor descontou. Tricolor teve Sanabria expulso e perdeu chance de ultrapassar o rival direto

Folhapress | 04:04 - 02/10/2025

