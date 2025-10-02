Luisão sai em defesa de Richard Ríos: "Com Mourinho no Benfica..."

© Getty Images

O ex-capitão do Benfica, Luisão, voltou a viver no Brasil, mas segue acompanhando de perto o clube onde atuou por mais de dez anos. Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-zagueiro comentou a derrota das Águias para o Chelsea, em Londres, e analisou o momento do volante colombiano Richard Ríos.

Ríos, contratado pelo Benfica junto ao Palmeiras por 27 milhões de euros na última janela de transferências, acabou marcando o gol contra que deu a vitória ao time inglês em Stamford Bridge. Segundo Luisão, o jogador tem sido bastante cobrado pelos torcedores portugueses.

“Os palmeirenses devem estar sentindo a falta dele. Mas no Benfica ele ainda não conseguiu se firmar e está sendo muito criticado. Dizem que falta intensidade, quando aqui no Brasil era um jogador muito forte nesse aspecto. Mas é questão de adaptação, eu também tive dificuldades nos primeiros meses em Portugal. Com Mourinho, ele vai dar a volta por cima, porque qualidade ele tem”, afirmou o ex-zagueiro no programa Resenha da Rodada.

José Mourinho também comentou o lance do gol contra e fez questão de amenizar a situação. Segundo o treinador, Ríos “não tem tanta qualidade em espaços curtos”, mas pode render mais em áreas do campo onde consiga jogar com liberdade. “É um jogador com chegada, que recupera muitas bolas. Foi muito criticado pelo valor da transferência, mas tem potencial para crescer”, disse o português.

Na coletiva após a partida, Mourinho voltou a criticar a arbitragem, lembrando de um lance em que, segundo ele, o jogador João Pedro deveria ter sido expulso após entrada em Otamendi. “Se tivesse saído o segundo amarelo, o jogo poderia ter mudado completamente”, afirmou.

Richard Ríos soma 14 partidas pelo Benfica desde sua chegada, mas ainda busca convencer a torcida de que pode repetir em Lisboa o bom desempenho que teve pelo Palmeiras.