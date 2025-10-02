Notícias ao Minuto
Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

Kaio Jorge, hoje protagonista no Cruzeiro, vive fase artilheira após passagem apagada na Itália e chega ao Maracanã como destaque celeste. Do outro lado, Gabigol, seu reserva direto e ex-ídolo rubro-negro, reencontra o Flamengo em clima de “lei do ex”

© Getty

Folhapress
02/10/2025 10:38 ‧ há 13 minutos por Folhapress

Esporte

Gabigol

(UOL/FOLHAPRESS) - O mundo dá voltas. nesta quinta-feira (2) grande destaque do Cruzeiro, Kaio Jorge tem como seu substituto direto Gabigol, justamente o personagem que foi um dos motivos para o Flamengo não avançar nas negociações quando o Rubro-Negro demonstrou interesse em contratar o atacante, em 2022.

 

NÃO FOI UNANIMIDADE

A sondagem do Flamengo aconteceu através do então vice de futebol Marcos Braz. Era ele o grande entusiasta do futebol de Kaio Jorge, naquela época em baixa na Juventus, da Itália.

O UOL apurou que havia, inclusive, uma pré-disposição para um empréstimo gratuito do atacante, mas ocorreu uma resistência interna no Rubro-Negro.

O dirigente levou o nome do jovem à cúpula da diretoria e à comissão técnica, mas não houve unanimidade. Braz foi voto vencido diante da ampla maioria das pessoas envolvidas que se mostraram contra a negociação.

Um dos argumentos para o veto foram as peças que o Flamengo tinha à disposição no setor de ataque, principalmente a dupla Pedro e Gabigol.

REBAIXADO NA ITÁLIA E RENASCIMENTO NO CRUZEIRO

Sem avanço na negociação com o Flamengo, Kaio Jorge acabou sendo emprestado pela Juventus, na temporada seguinte, ao modesto Frosinone, também da Itália. Por lá, foram 22 jogos e três gols, mas o time acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Italiano.

Foi então que surgiu o Cruzeiro na história. O clube mineiro se mostrou disposto a comprá-lo e pagou 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 41,5 milhões). Kaio assinou um contrato de 5 anos com a Raposa e estreou em julho do ano passado.

Mesmo atuando somente um semestre, o atacante fez 23 partidas, sete gols e deu duas assistências.

Mas foi em 2025 que, definitivamente, Kaio Jorge renasceu. Já são 35 jogos, com 20 gols e seis assistências.

As boas atuações, inclusive, lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira na última janela das Eliminatórias da Copa. O jogador entrou na partida contra o Chile e está no radar do técnico Carlo Ancelotti.

APÓS 'LEI DO EX', GABIGOL REENCONTRA O FLA MAIS UMA VEZ

Gabigol se transferiu do Flamengo para o Cruzeiro em 2025. Ídolo rubro-negro e autor de gols nas finais dos dois últimos títulos de Libertadores do clube da Gávea, o atacante ficou sem espaço com o técnico Filipe Luís e decidiu respirar novos ares, aceitando a proposta da Raposa.

Apesar do anúncio apoteótico, Gabigol não conseguiu ainda manter uma sequência muito longa como titular e, atualmente, é reserva justamente de Kaio Jorge na equipe mineira.

Nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, ele novamente reencontra o Flamengo. No primeiro turno, no Mineirão (BH), num roteiro de cinema, quis o destino que ele aplicasse a chamada "Lei do Ex", fazendo o gol da vitória por 2 a 1, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo.

A tendência é a de que ele inicie a partida no banco de reservas. Na rodada anterior, cumpriu suspensão na derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário (RJ).

