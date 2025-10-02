Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (01), e os torcedores terão que desembolsar entre R$ 319 e R$ 33.890. A informação é do site norte-americano "The Athletic".

O QUE ACONTECEU

As entradas mais baratas estão restritas a alguns jogos da fase de grupos e são difíceis de serem encontradas. Além disso, por estarem na categoria 4, possuem a visão mais afastada do campo.

Já o ingresso mais caro dá direito aos melhores lugares da final da competição, que acontecerá no Meflife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O bilhete de categoria 1 custa 6.370 dólares (cerca de R$ 33.890, na cotação atual).

O menor valor para assistir à decisão do Mundial sai por aproximadamente R$ 10.800. Também há entradas por R$ 22.398 (categoria 2) e R$ 14.843 (categoria 3).

As demais partidas da fase de mata-mata vão de R$ 559 a R$ 14.790, sendo o primeiro para a categoria 4 de uma partida da fase 16 avos e o último para a categoria 1 da semifinal sediada em Dallas (EUA).



VALORES DOS JOGOS DE ABERTURA

México - Estádio Azteca, Cidade do México

Categoria 1 - 1.825 dólares (R$ 9.709)

Categoria 2 - 1.290 dólares (R$ 6.863)

Categoria 3 - 745 dólares (R$ 3.963)

Categoria 4 - 370 dólares (R$ 1.968)

Canadá - Estádio de Toronto

Categoria 1 - 1.745 dólares (R$ 9.284)

Categoria 2 - 1.240 dólares (R$ 6.597)

Categoria 3 - 715 dólares (R$ 3.804)

Categoria 4 - 355 dólares (R$ 1.889)

Estados Unidos - Estádio de Los Angeles

Categoria 1 - 2.735 dólares (R$ 14.551)

Categoria 2 - 1.940 dólares (R$ 10.321)

Categoria 3 - 1.120 dólares (R$ 5.959)

Categoria 4 - 560 dólares (R$ 2.979)