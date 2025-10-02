Notícias ao Minuto
Procurar

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

O menor valor para assistir à decisão do Mundial sai por aproximadamente R$ 10.800; o ingresso mais barato é o de Categoria 4, que sai por R$ 1.889 no Estádio de Toronto

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

© Shutterstock

Folhapress
02/10/2025 15:48 ‧ há 36 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (01), e os torcedores terão que desembolsar entre R$ 319 e R$ 33.890. A informação é do site norte-americano "The Athletic".

 

O QUE ACONTECEU

As entradas mais baratas estão restritas a alguns jogos da fase de grupos e são difíceis de serem encontradas. Além disso, por estarem na categoria 4, possuem a visão mais afastada do campo.

Já o ingresso mais caro dá direito aos melhores lugares da final da competição, que acontecerá no Meflife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O bilhete de categoria 1 custa 6.370 dólares (cerca de R$ 33.890, na cotação atual).

O menor valor para assistir à decisão do Mundial sai por aproximadamente R$ 10.800. Também há entradas por R$ 22.398 (categoria 2) e R$ 14.843 (categoria 3).

As demais partidas da fase de mata-mata vão de R$ 559 a R$ 14.790, sendo o primeiro para a categoria 4 de uma partida da fase 16 avos e o último para a categoria 1 da semifinal sediada em Dallas (EUA).

VALORES DOS JOGOS DE ABERTURA

México - Estádio Azteca, Cidade do México

Categoria 1 - 1.825 dólares (R$ 9.709)
Categoria 2 - 1.290 dólares (R$ 6.863)
Categoria 3 - 745 dólares (R$ 3.963)
Categoria 4 - 370 dólares (R$ 1.968)

Canadá - Estádio de Toronto

Categoria 1 - 1.745 dólares (R$ 9.284)
Categoria 2 - 1.240 dólares (R$ 6.597)
Categoria 3 - 715 dólares (R$ 3.804)
Categoria 4 - 355 dólares (R$ 1.889)

Estados Unidos - Estádio de Los Angeles

Categoria 1 - 2.735 dólares (R$ 14.551)
Categoria 2 - 1.940 dólares (R$ 10.321)
Categoria 3 - 1.120 dólares (R$ 5.959)
Categoria 4 - 560 dólares (R$ 2.979)

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Fórmula 1

Como está Michael Schumacher hoje?

2

esporte

Popó

Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

3

esporte

Liga dos Campeões

Luisão sai em defesa de Richard Ríos: "Com Mourinho no Benfica..."

4

esporte

Messi

Messi brilha no Inter Miami e tem futuro especulado até no MMA; entenda

5

esporte

Gabigol

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

6

esporte

Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro duelam em confronto direto pela liderança no Maracanã

7

esporte

Seleção Brasileira

Convocado por Ancelotti, Vanderson sente lesão e sai de campo chorando

8

esporte

Brasileirão

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileiro

9

esporte

Brasileirão

Diminuto da defesa ao ataque, São Paulo visita o Fortaleza em busca de reabilitação

10

esporte

Futebol

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores