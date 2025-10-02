Notícias ao Minuto
Procurar

Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

Senegal e Tunísia lideram seus respectivos grupos das Eliminatórias Africanas e podem garantir vaga na Copa do Mundo nos próximos dias

Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

© Lívia Villas Boas / CBF

Folhapress
02/10/2025 16:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF tem acordo encaminhado para os dois amistosos da seleção brasileira em novembro. O time de Carlo Ancelotti enfrentará Senegal, em Londres (ING), e Tunísia, em Paris (FRA).

 

A CBF aguarda as classificações de ambas as seleções para a Copa de 2026 para oficializar os confrontos. A data Fifa está prevista para os dias 10 a 18 de novembro.

A entidade já havia anunciado que os próximos amistosos do Brasil seriam em território europeu e contra seleções africanas. Nesta quarta-feira (1º), o coordenador executivo da CBF Rodrigo Caetano informou que as partidas seriam nas capitais inglesa e francesa.

Senegal e Tunísia lideram seus respectivos grupos das Eliminatórias Africanas e podem garantir vaga na nos próximos dias. As duas últimas rodadas acontecem nesta data Fifa -entre 6 e 14 de outubro- e, caso as duas seleções sigam na primeira colocação das respectivas chaves, garantirão vaga na Copa.

Os amistosos só corem risco caso Senegal e Tunísia disputem a repescagem, marcada para os dias 10 a 18 de novembro. Os quadro melhores segundos colocados das Eliminatórias africanas vão para a repescagem, em formato de mata-mata.

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

O menor valor para assistir à decisão do Mundial sai por aproximadamente R$ 10.800; o ingresso mais barato é o de Categoria 4, que sai por R$ 1.889 no Estádio de Toronto

Folhapress | 15:48 - 02/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Fórmula 1

Como está Michael Schumacher hoje?

2

esporte

Messi

Messi brilha no Inter Miami e tem futuro especulado até no MMA; entenda

3

esporte

Popó

Wanderlei Silva diz que vai à Justiça após pancadaria em luta contra Popó

4

esporte

Liga dos Campeões

Luisão sai em defesa de Richard Ríos: "Com Mourinho no Benfica..."

5

esporte

Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro duelam em confronto direto pela liderança no Maracanã

6

esporte

Gabigol

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

7

esporte

Futebol

Corinthians vai à CBF por polêmicas, e presidente sugere criação de 'guia'

8

esporte

Seleção Brasileira

Convocado por Ancelotti, Vanderson sente lesão e sai de campo chorando

9

esporte

Brasileirão

Diminuto da defesa ao ataque, São Paulo visita o Fortaleza em busca de reabilitação

10

esporte

Brasileirão

Botafogo vence confronto direto contra o Bahia e entra no G4 do Brasileiro