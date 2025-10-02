Brasil chega com seis surfistas às oitavas de final em etapa de Portugal

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil segue com força no Challenger Series da Ericeira, quarta etapa da divisão de acesso à elite mundial do surfe. Ao todo, são seis surfistas verde-amarelos nas oitavas de final da competição, sendo quatro no masculino e duas no feminino.

Nesta quinta-feira, quarto dia de disputas, Samuel Pupo foi o grande destaque: o atual campeão da etapa venceu sua bateria e garantiu vaga nas oitavas de final.

Ao lado dele, também avançaram Lucas Vicente, Jadson André e Mateus Herdy, todos em segundo lugar em suas baterias.

Já Edgard Groggia e Ian Gouveia acabaram eliminados.

BRASIL NA PONTA

Com os resultados, Mateus Herdy assumiu a liderança do ranking do Challenger Series. O catarinense é agora o único brasileiro dentro do top 10 -zona que garante acesso ao Championship Tour em 2026.

Logo atrás dele aparece o sul-africano Luke Thompson, que também segue vivo no torneio.

Outro destaque é Samuel Pupo, que vem em busca do bi na Ericeira. Depois da vitória desta quinta-feira (02), o paulista ganhou cinco posições no ranking e aparece em 11º lugar, apenas uma posição atrás da zona de classificação.

Vale lembrar que ele começou o ano no CT, mas caiu no corte de meio de temporada e agora tenta a reclassificação.

OITAVAS

Nas oitavas de final, o Brasil terá confrontos diretos e duelos duros pela frente.

Samuel Pupo e Lucas Vicente se enfrentam em um duelo 100% brasileiro, garantindo ao menos um representante verde-amarelo nas quartas.

Já Jadson André encara o espanhol-basco Adur Amatriain, enquanto Mateus Herdy, atual líder do ranking, terá pela frente o australiano Morgan Cibilic.

BRASILEIRAS NA DISPUTA

Entre as mulheres, Sophia Medina e Laura Raupp também estão garantidas nas oitavas, mas ainda não estrearam na fase.

Sophia, irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, enfrenta a australiana India Robinson, enquanto Laura mede forças com a portuguesa Yolanda Hopkins diante da torcida local.

