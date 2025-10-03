Notícias ao Minuto
Flamengo e Cruzeiro empatam no reencontro de Gabigol

Flamengo e Cruzeiro empataram sem gols em duelo eletrizante no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão. Com grandes atuações de Rossi e Cássio, o clássico manteve o Fla na liderança, mas abriu espaço para o Palmeiras encostar de vez na briga pelo título

© Getty

Folhapress
03/10/2025 04:22 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Brasileirão

(UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Cruzeiro até fizeram jus às colocações na tabela do Brasileirão com um embate agitado e com boas chances, mas não saíram do 0 a 0 em jogo da 26ª rodada que contou com inspiração dos goleiros Cássio e Rossi no Maracanã. O duelo, que marcou o reencontro de Gabigol com o rubro-negro, ainda teve expulsão de William, dos visitantes, nos minutos finais.

 

Quem gostou do empate foi o Palmeiras, que ultrapassou os mineiros e conseguiu diminuir a diferença para os cariocas: agora, o Fla lidera a classificação com 55 pontos em 25 partidas e é seguido pelo alviverde (52 pontos em 24 jogos). A equipe de Leonardo Jardim, por sua vez, soma 51 pontos em 26 confrontos.

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão na noite de domingo. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa, enquanto o Cruzeiro recebe o lanterna Sport em Belo Horizonte.

COMO FICOU A BRIGA PELO TÍTULO?

1 - Flamengo: 55 pontos (25 jogos) 2 - Palmeiras: 52 pontos (24 jogos) 3 - Cruzeiro: 51 pontos (26 jogos)

ESTRELAS NO BANCO, GOLEIROS BRILHANDO

Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, três dos principais atacantes do futebol brasileiro, não iniciaram a partida. Eles assistiram do banco a um 1º tempo agitado, mas sem gols. Em meio aos cinco cartões amarelos distribuídos por Ramon Abatti Abel, as chances ofensivas até foram criadas para os dois lados, mas faltou o "faro de 9" dos reservas.

O trio entrou no 2º tempo, mas viu Rossi e Cássio roubarem os holofotes com grandes defesas. Os goleiros protagonizaram ao menos dois milagres cada e tornaram-se os responsáveis pelo marcador permanecer zerado até o apito final de Ramon Abatti Abel.

GOLS E DESTAQUES

Flamengo faz fumaça (literalmente). O duelo começou em um Maracanã tomado pela fumaça diante da festa dos torcedores nas arquibancadas. Dentro de campo, a bagunça foi protagonizada por Samuel Lino e Arrascaeta: eles combinaram duas boas chances antes mesmo dos cinco minutos, mas não abriram o placar.

CARTÕES AMARELOS

O jogo até esquentou depois das investidas rubro-negras -e não pela força dos ataques, mas sim pela truculência das defesas. Pelo lado carioca, Alex Sandro e Carrascal tomaram amarelo após faltas duras em Christian e Villalba, respectivamente, enquanto os cruzeirenses Kaiki Bruno e Lucas Romero "responderam" e também acabaram premiados pela arbitragem.
Cruzeiro melhora, mas Rossi (e Alex Sandro) defendem. Aos poucos, a equipe de Leonardo Jardim conseguiu reter a posse de bola e conectar suas estrelas.

Em uma das investidas, Kaio Jorge recebeu cruzamento de Kaiki Bruno e foi frustrado por Rossi, que voltou a brilhar no rebote, desta vez em tentativa de Christian. Na sequência do lance, Alex Sandro fez as vezes de goleiro e conseguiu, sem a mão, bloquear novo chute dos visitantes. O 1º tempo acabou com reclamação flamenguista por uma suposta mão na bola de Matheus Henrique.

Cássio se agiganta e dá "start" para reação. O Flamengo retomou o ritmo do embate no começo do 2º tempo, mas o responsável por frear a empolgação carioca foi Cássio. Em cruzamento doce de Carrascal que parou na cabeça de Samuel Lino, o goleiro se esticou e operou um milagre no Maracanã. A jogada fez o Cruzeiro reagir, e o trio Matheus Pereira-Kaio Jorge-Matheus Henrique tentou, sem sucesso, vencer Rossi.

BH, Pedro e Gabigol entram, e cruzeirense é expulso. Bruno Henrique foi o primeiro rubro-negro a ser acionado por Filipe Luís e substituiu um descalibrado Samuel Lino. Em meio às novas intervenções de Cássio, Pedro foi chamado já na casa dos 30 minutos e também entrou. Gabigol, por outro lado, deixou o banco de reservas e reencontrou o ex-time dentro do Maracanã logo depois da expulsão de William, que recebeu o 2º amarelo de Ramon Abatti Abel. Mesmo com um a mais, o Fla não conseguiu transformar a blitz em gol até o apito final.

CBF planeja Copa do Brasil 'mais democrática' com ampliação para 126 clubes

CBF planeja Copa do Brasil 'mais democrática' com ampliação para 126 clubes

Julio Avellar, diretor de competições da CBF, disse que a expansão tem como objetivo "fazer a competição ainda mais democrática e mais inclusiva"

Folhapress | 22:36 - 02/10/2025

