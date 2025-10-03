Notícias ao Minuto
Jogador brasileiro Kayo Lopes está na UTI após acidente na Polônia

Kayo, ex-volante do Volta Redonda (RJ), foi levado para um hospital da região com lesão nas costas. Ele foi submetido a uma cirurgia na coluna cervical e está internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Folhapress
03/10/2025 09:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Kayo Lopes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador brasileiro Kayo Lopes, 23, do BKS Sparta Brodnica, na Polônia, sofreu ferimentos graves após um acidente de carro no domingo (28), no distrito de Plowce.

 

Ele estava no veículo ao lado dos amigos Brendon Pereira, atacante da mesma equipe, e Pedro Guilherme, ex-zagueiro do clube, também brasileiros.

Pedro Guilherme dirigia o carro, que saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore.

Kayo, ex-volante do Volta Redonda (RJ), foi levado para um hospital da região com lesão nas costas. Ele foi submetido a uma cirurgia na coluna cervical e está internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

"Todos os passageiros estavam sóbrios no momento do incidente", diz nota divulgada pelo clube, que disputa a quarta divisão local.

O Sparta faz campanha para arrecadar recursos para o tratamento e reabilitação do jogador.

"Ele está em coma farmacológico, sua condição permanece muito grave e o tratamento é incerto. Toda a sua família está a milhares de quilômetros de distância, no seu Brasil natal", diz trecho de uma postagem do time.

Segundo o clube, Kayo está sozinho na Polônia e parte do dinheiro arrecadado será usado para pagar a viagem e hospedagem dos pais.
Brendon e Pedro já receberam alta do hospital.

