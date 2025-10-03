Notícias ao Minuto
Procurar

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, fez elogios ao atacante brasileiro, mas pediu calma em um possível retorno de Endrick ao ataque merengue

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

© Getty Images

Folhapress
03/10/2025 21:12 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Europa

(UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3), Xabi Alonso comentou sobre a situação de Endrick, que ainda não foi a campo desde que o novo técnico do Real Madrid assumiu a equipe, em junho deste ano.

 

O treinador espanhol fez elogios ao atacante brasileiro, mas pediu calma em um possível retorno de Endrick ao ataque merengue.

O QUE ELE DISSE

O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. A hora vai chegar Xabi Alonso, técnico do Real Madrid

A declaração de Xabi ocorre na véspera do duelo entre Real Madrid e Villarreal pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, às 16h, no Santiago Bernabeu.

Endrick não joga desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma lesão na coxa direita em partida contra o Sevilla, quando o Real ainda era treinado por Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira. A lesão no tendão da coxa direita se agravou durante um treino do Real no período do Mundial de Clubes.

Após ficar quase quatro meses em recuperação, o brasileiro foi convocado para as últimas quatro partidas do Real. No entanto, Endrick não entrou em campo em nenhum jogo, nem mesmo contra o Kairat Almaty na última terça-feira.

No duelo válido pela Liga dos Campeões, o Real goleou o time cazaque por 5 a 0 e Xabi Alonso fez cinco substituições na partida. Três delas ocorreram nos últimos 10 minutos de jogo, sendo uma delas a entrada do atacante reserva Gonzalo Garcia no lugar de Mbappé.

Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP

Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP

Em 2025, a televisão mostrou 130 horas de jogo e 170 gols diversos; na audiência, foram mais de 3,6 milhões de indivíduos em comparação com os 2,7 milhões de 2024

Agência Brasil | 18:48 - 03/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Kayo Lopes

Jogador brasileiro Kayo Lopes está na UTI após acidente na Polônia

2

esporte

Justiça

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

3

esporte

Futebol

Meia do Palmeiras, Edu Manga morre aos 58 anos

4

esporte

Futebol

Novo calendário do futebol brasileiro se aproxima, mas segue mais inchado que o inglês

5

esporte

Brasileirão

Flamengo vê Palmeiras encostar no topo, mas aumenta ainda mais chances de título; veja números

6

esporte

Corinthians

Corinthians crê em pontos perdidos por polêmicas e vê projeção frustrada

7

esporte

Série B

Coritiba tenta manter liderança em dia de briga contra o rebaixamento na Série B

8

esporte

Crise

Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

9

esporte

Futebol

CBF planeja Copa do Brasil 'mais democrática' com ampliação para 126 clubes

10

esporte

Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro empatam no reencontro de Gabigol