Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flaco López e Aníbal Moreno do Palmeiras, foram convocados pela seleção argentina para os amistoso contra Venezuela e Porto Rico.

É a segunda convocação seguida do atacante alviverde, que ainda não estreou pela atual campeã mundial. Flaco foi chamado por Lionel Scaloni para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, mas não foi a campo.

Já Aníbal foi lembrado pela primeira vez pelo comandante argentino. O volante tem passagens pelas categorias de base da Argentina e participou de treinamentos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018.

A convocação tira a dupla do Palmeiras do jogo contra o Juventude, marcado para o dia 11. A partida atrasada é válida pela 12ª rodada do Brasileirão e acontecerá entre os dois amistosos da Argentina.

A seleção encara a Venezuela na próxima sexta-feira (10), às 21h (de Brasília), e Porto Rico no dia 13, às 20h (de Brasília). Os dois confrontos acontecerão nos Estados Unidos.