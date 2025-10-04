Notícias ao Minuto
Anúncio feito pela equipe de Arthur Jones, que em 2013 havia vencido o Super Bowl. Ele se aposentou em 2017 e também vestiu a camisa de Indianapolis Colts e Washington Redskins.

Morre Arthur Jones, ex-jogador do Baltimore Ravens, aos 39 anos

04/10/2025 06:00

Arthur Jones, ex-jogador da NFL, morreu aos 39 anos, anunciaram os Baltimore Ravens na noite de sexta-feira. As causas da morte ainda não foram reveladas.

 

“Estamos profundamente tristes com a notícia do falecimento de Arthur Jones. A presença de Arthur era um presente para todos que o encontravam. Aquele grande sorriso, a energia contagiante e o otimismo constante criavam uma atmosfera que elevava todos ao redor”, diz a nota de pesar, que continua:

“Ele era simpático, gentil e entusiasmado, sempre demonstrando amor pela família, colegas e amigos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família Jones e a todos que amavam Arthur”, conclui o clube da NFL.

Nascido em Rochester, Nova York, Arthur Jones cresceu em Endicott e foi escolhido pelos Ravens na quinta rodada do Draft da NFL de 2010. Ele se destacou como jogador de linha defensiva e atuou no time por quatro temporadas, depois jogando também pelo Indianapolis Colts e Washington Redskins.

O ponto alto da carreira de Arthur Jones foi em 2013, quando ajudou o Baltimore Ravens a conquistar o Super Bowl.

 

