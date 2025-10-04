Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - George Russell dominou a qualificatória e garantiu, neste sábado (04), a pole position no GP de Singapura, no Circuito de Marina Bay, na corrida que começa às 9h (de Brasília) deste domingo (5). Verstappen larga em segundo.

A segunda fila será formada por Oscar Piastri (McLaren) e Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc saiu da pista visivelmente incomodado com o erro no último setor, que acabou resultando na largada na sétima posição do grid, colado no seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, que larga em sexto.

"É muito legal conseguir essa pole e voltar com um bom resultado. Uma corrida que vamos suar bastante, mas fizemos um bom trabalho a semana toda. Conseguimos provar que também temos um carro bom", disse Russell.

BANDEIRA AMARELA E BORTOLETO ELIMINADO NO Q1

Não foi uma boa qualificatória para os pilotos da Alpine. Pierre Gasly parou na pista durante uma volta e o argentino Franco Colapinto acabou tocando no muro. Em função disso, os últimos minutos do Q1 foram sob bandeira amarela. O brasileiro Gabriel Bortoleto tirou o pé, em função do alerta, e não avançou para o Q2 pela primeira vez desde julho, largando em 16º.

"Eu tirei o pé, acho que o suficiente. Menos que aquilo, acho que poderia ser meio arriscado. Você pode dar uma punição muito severa se você acaba não tirando o pé. Foi uma pena porque aquilo tirou a gente do Q2, com certeza", disse o brasileiro.

Também foram eliminados na primeira parte da qualificatória Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) e Pierre Gasly (Alpine).

WILLIANS ELIMINADA NO Q2

Na segunda parte da qualificação, Charles Leclerc flertou com a eliminação no Q2, mas conseguiu avançar na última volta, já com o tempo finalizado. Quem ficou pelo caminho foram as Williams de Alexander Albon e Carlos Sainz.

Isack Hadjar se destacou no Q2 e teve bom rendimento, conseguindo avançar com tranquilidade ao Q3. Vários pilotos passaram perto de tocar o muro, mas nenhum de fato chegou a encostar na proteção. Além das William de Albon e Sainz, também ficaram pelo caminho no Q2: Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

RUSSELL DOMINA Q3 E LECLERC ERRA

George Russell foi muito bem e conseguiu melhorar seu tempo na última volta de Q1, conquistando a pole. Verstappen veio para a pista no final da última etapa, mas não conseguiu superar o tempo do piloto da Mercedes.

Charles Leclerc fazia uma boa volta, mas acabou errando no último setor e ficou insatisfeito com o próprio desempenho, dando um tapa no volante. Hamilton larga em sexto.

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO GP DE SINGAPURA

1º George Russell (ING/Mercedes)

2º Max Verstappen (HOL/Red Bull Racing)

3º Oscar Piastri (AUS/McLaren)

4º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

5º Lando Norris (ING/McLaren)

6º Lewis Hamilton (ING/Ferrari)

7º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

8º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

9º Oliver Bearman (ING/Haas)

10º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

11º Nico Hulkenberg (ALE/Kick Sauber)

12º Alexander Albon (TAI/Williams)

13º Carlos Sainz (ESP/Williams)

14º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

15º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull Racing)

16º Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber)

17º Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

18º Franco Colapinto (ARG/Alpine)

19º Esteban Ocon (FRA/Haas)

20º Pierre Gasly (FRA/Alpine)