Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-jogador que agrediu namorada com 61 socos é estuprado na prisão

O caso que levou Igor à prisão ganhou repercussão nacional em julho, quando câmeras de segurança flagraram as agressões brutais contra Juliana. Nas imagens, o ex-atleta aparece desferindo dezenas de socos contra a companheira, que acabou desmaiando e sofreu múltiplas fraturas no rosto. A violência causou comoção e indignação em todo o país.

Ex-jogador que agrediu namorada com 61 socos é estuprado na prisão

© Reprodução

Guilherme Bernardo
04/10/2025 12:12 ‧ há 2 horas por Guilherme Bernardo

Esporte

Prisão

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete, foi alvo de violência dentro do presídio onde cumpre prisão preventiva. Detido após agredir a namorada, Juliana Garcia, com 61 socos dentro de um elevador em Natal, o acusado de tentativa de feminicídio foi espancado e estuprado por outros detentos, segundo informações do blog A Fonte.

 

O caso que levou Igor à prisão ganhou repercussão nacional em julho, quando câmeras de segurança flagraram as agressões brutais contra Juliana. Nas imagens, o ex-atleta aparece desferindo dezenas de socos contra a companheira, que acabou desmaiando e sofreu múltiplas fraturas no rosto. A violência causou comoção e indignação em todo o país.

Diante da gravidade das agressões, o Ministério Público denunciou Igor por tentativa de feminicídio. A Justiça aceitou a denúncia e decretou sua prisão preventiva. Desde então, ele permanece custodiado em uma unidade prisional do Rio Grande do Norte.

De acordo com relatos divulgados, dentro do presídio, Igor se tornou alvo de hostilidade de outros presos, que não aceitaram a violência praticada contra Juliana. O clima resultou em uma ação de vingança dentro da cela, onde ele foi brutalmente agredido e também estuprado.

Após o episódio, o ex-jogador precisou receber atendimento médico. Apesar dos ferimentos, ele continua preso sob custódia.

O caso reacende o debate sobre violência contra a mulher e reforça a pressão sobre a Justiça para punições mais severas em episódios de feminicídio e tentativa de feminicídio. As imagens das agressões no elevador continuam circulando nas redes sociais e são apontadas como determinantes para a repercussão do caso e a decretação da prisão.

A denúncia aceita pela Justiça segue em andamento, e Igor deverá responder pelo crime em julgamento. Enquanto isso, o ex-atleta enfrenta não apenas o processo criminal, mas também a rejeição e violência dentro do sistema prisional.

Leia Também: Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Prisão

Ex-jogador que agrediu namorada com 61 socos é estuprado na prisão

2

esporte

NFL

Morre Arthur Jones, ex-jogador do Baltimore Ravens, aos 39 anos

3

esporte

Fórmula 1

Russell supera Verstappen e garante pole em Singapura; Bortoleto cai no Q1

4

esporte

Flamengo

Como Flamengo x Libra tem mexido também com os bastidores da Gávea

5

esporte

Europa

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

6

esporte

Justiça

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

7

esporte

Futebol

Meia do Palmeiras, Edu Manga morre aos 58 anos

8

esporte

Campeonato Brasileiro

Grêmio joga em Bragança com tabu de quatro anos em duelo direto por vaga na Libertadores

9

esporte

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG tenta quebrar sequência negativa como visitante diante do Fluminense no Maracanã

10

esporte

Campeonato Brasileiro

Botafogo defende posição dentro do G-4 diante do Internacional no Beira-Rio