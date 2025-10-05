Messi brilha na goleada do Inter Miami com hattrick de assistências

© Getty Images

Lionel Messi brilhou mais uma vez com a camisa do Inter Miami na madrugada deste domingo, sendo decisivo na goleada por 4 a 1 contra o New England Revolution, em mais um jogo da MLS.

Com a vaga nos playoffs já garantida, o time de Miami mostrou bastante tranquilidade na partida, mesmo após os visitantes acertarem a trave logo aos dois minutos.

O jogo, no entanto, acabou sendo de sentido único, comandado pelos pés de Messi. O astro argentino começou a brilhar aos 32 minutos, com um passe em profundidade para Tadeo Allende, que não desperdiçou a chance e abriu o placar no Chase Stadium.

Ainda antes do intervalo, mais uma jogada de gênio de Messi: depois de conduzir a bola, ele encontrou Jordi Alba, que só precisou completar para ampliar o marcador.

O New England Revolution ainda reagiu no segundo tempo com um belo gol de Dor Turgeman. O atacante israelense arriscou de fora da área e surpreendeu o goleiro Rocco Novo Ríos aos 59 minutos, que nada pôde fazer diante de um chute tão preciso.

A reação, no entanto, durou pouco. Logo aos 60 minutos, Messi completou seu hat-trick — mas de assistências. Allende foi novamente o beneficiado, aproveitando um passe aéreo para marcar seu segundo gol na partida e deixar a vitória praticamente assegurada.

Três minutos depois veio a “pá de cal” com Jordi Alba mais uma vez. Após passe de Telasco Segovia (ex-Casa Pia), o lateral espanhol deu um drible desconcertante no marcador antes de marcar o quarto gol e confirmar a goleada do Inter Miami.

Com a vitória, o Inter Miami chega a 59 pontos, somando 17 vitórias e sete empates em 32 jogos. A equipe de Messi já havia garantido a classificação para os playoffs em setembro, após a vitória sobre o New York City.

Messi segue imparável

Os números individuais de Lionel Messi em 2025 impressionam: são 32 gols e 17 assistências em 41 jogos disputados.

Esse número poderia ser ainda maior, mas, aos 38 anos, o craque precisou ser poupado em algumas partidas devido a problemas físicos, o que tem levado o técnico e compatriota Javier Mascherano a administrar melhor sua utilização.

Messi está em sua terceira temporada pelo clube norte-americano, para o qual se transferiu no verão de 2023 após encerrar contrato de dois anos com o PSG. Antes disso, claro, deixou para trás a histórica passagem pelo Barcelona.

O Inter Miami foi a escolha de Messi para a reta final da carreira, onde pôde se reunir com amigos e ex-companheiros como Jordi Alba, Sergi Busquets, Luis Suárez e Rodrigo De Paul. Até o momento, o time soma apenas um título: a Leagues Cup.

