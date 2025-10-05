Notícias ao Minuto
Ex-jogador leva facada em briga nos EUA e é detido no hospital

O ex-quarterback da NFL e atual comentarista da Fox Sports, Mark Sanchez, de 38 anos, foi esfaqueado durante uma briga na madrugada deste sábado (4), no centro de Indianápolis, nos Estados Unidos. O ex-jogador estava na cidade para comentar a partida entre Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders, marcada para este domingo (5).

 

Segundo a polícia local, Sanchez foi acusado de agressão com lesão corporal, entrada ilegal em veículo motorizado e embriaguez em público — infrações classificadas como contravenções pela legislação do estado de Indiana. Apesar disso, ele segue internado em um hospital e não foi transferido para um centro de detenção. Seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com as autoridades, a confusão começou por volta de 0h30 em um bairro próximo à sede do governo estadual. Dois homens se envolveram no confronto: um deles, hospitalizado após ser esfaqueado, era Sanchez; o outro recebeu atendimento médico no local. Imagens de vídeo estão sendo analisadas por detetives. A polícia ressaltou que nenhum dos dois envolvidos mora na cidade e classificou o caso como um “incidente isolado entre os dois homens, e não um ato aleatório de violência”.

A promotoria do Condado de Marion decidirá se apresentará ou não denúncia formal contra o ex-quarterback.

A Fox Sports, emissora para a qual Sanchez trabalha desde 2021, divulgou comunicado agradecendo à equipe médica pelo atendimento e pedindo respeito à privacidade do comentarista e de sua família.

Sanchez jogou dez temporadas na NFL e se aposentou em 2019. Draftado em 2009 pelo New York Jets, foi titular do time por quatro anos. Depois, passou por Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears e Washington Redskins. Como comentarista, trabalhou para ABC e ESPN antes de ingressar na Fox.

Nas redes sociais, o New York Jets e ex-companheiros de equipe enviaram mensagens de apoio. “Enviando nossos pensamentos e amor a Mark Sanchez e sua família. Desejando uma rápida recuperação”, escreveu o time. O ex-safety Kerry Rhodes e o ex-lineman Nick Mangold também pediram orações pela recuperação do ex-quarterback.

