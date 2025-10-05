Notícias ao Minuto
Diretor do Grêmio surge em coletiva e sugere 'rebaixamento de árbitros'

"A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. É isso o que ela tinha que fazer. Todo ano, rebaixa quatro e sobe quatro", resumiu Guto Peixoto

Folhapress
05/10/2025 11:36 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Arbitragem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A entrevista coletiva do Grêmio após a polêmica derrota para o Bragantino, em jogo do Brasileirão ocorrido neste sábado (4), não teve a tradicional presença do técnico Mano Menezes, mas sim do diretor de futebol Guto Peixoto. O dirigente usou os microfones para disparar contra a atuação de Lucas Casagrande e sugerir o "rebaixamento de árbitros" à CBF.

 

"A gente vai ter que ir de novo na CBF. Já fomos duas vezes e nós vamos ter que ir de novo para sermos ouvidos e para que haja um equilíbrio pelo menos nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados e árbitros que têm boas arbitragens. E há muitos, não são poucos."

Ele se revoltou com a atuação da arbitragem e diz ter chegado a um limite. "Chegamos em um limite. Tivemos uma arbitragem que dispensa comentários. Não vou falar do árbitro. Ele não merece nem que eu dirija a palavra a ele. Ele não está pronto, é visível. Prometi a mim mesmo não falar deste árbitro, mas por que um árbitro destes é escalado em jogo do Grêmio? É um juiz juvenil."

AS BRONCAS GREMISTAS
O Grêmio não gostou da arbitragem de Lucas Casagrande por dois motivos — a equipe perdeu por 1 a 0 para o Bragantino atuando fora de casa.

A polêmica começou com a expulsão de Kannemann, ainda no 1º tempo. Para o árbitro, o zagueiro agrediu Pedro Henrique antes de uma cobrança de falta do time paulista.

Já nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para os mandantes por mão na bola de Marlon, que se jogou na frente de Praxedes e desviou um chute do meia já dentro da área -Jhon Jhon converteu a cobrança.

Leia Também: Treinador campeão pelo Corinthians morre após sofrer acidente em ginásio

