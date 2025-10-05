Notícias ao Minuto
Treinador campeão pelo Corinthians morre após sofrer acidente em ginásio

O ex-jogador também trabalhou em clubes como Vasco e Botafogo, além de integrar as seleções do Paraguai, Líbia e Cazaquistão. No Cazaquistão, treinou Léo Higuita, considerado um dos melhores goleiros de futsal do mundo.

© Reprodução / Instagram / corinthiansfutsal

Guilherme Bernardo
05/10/2025 11:12 ‧ há 3 horas por Guilherme Bernardo

Esporte

Luto

O treinador de goleiros Marcelo Galli Purific morreu neste sábado (5), em Bagdá, após sofrer um acidente durante uma atividade em um ginásio. O carioca, que estava desde agosto na comissão técnica da seleção de futsal do Iraque, não resistiu aos ferimentos provocados por uma queda.

 

Aos 47 anos, Galli tinha trajetória consolidada no futsal. Como preparador de goleiros, conquistou dois títulos da Liga Nacional de Futsal (LNF) com o Corinthians, em 2016 e 2022. O ex-jogador também trabalhou em clubes como Vasco e Botafogo, além de integrar as seleções do Paraguai, Líbia e Cazaquistão. No Cazaquistão, treinou Léo Higuita, considerado um dos melhores goleiros de futsal do mundo.

Marcelo também era empreendedor no setor esportivo. Mantinha três unidades de um centro de treinamento especializado na formação de goleiros em São Paulo.

O Corinthians lamentou a perda em nota oficial. “Marcelo integrou a comissão técnica do futsal entre 2016 e 2024, período em que conquistou títulos importantes. O clube se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor”, disse o comunicado.

A Liga Nacional de Futsal também prestou homenagem nas redes sociais. “A LNF lamenta profundamente o falecimento de Marcelo Galli. O preparador de goleiros teve passagem marcante pelo futsal do Corinthians, conquistando duas edições da LNF. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de luto.”

Galli chegou ao Iraque por indicação do técnico brasileiro João Carlos Barbosa, com quem vinha preparando a seleção para a Copa da Ásia de Futsal de 2026.

