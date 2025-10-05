Estêvão quebra marca de Jesus na Inglaterra, mas fica atrás de ex-lateral

Notícias ao Minuto
Estêvão balançou as redes pela primeira vez na Inglaterra aos 18 anos, cinco meses e 10 dias, se tornando o segundo brasileiro mais jovem a balançar as redes na competição.

Folhapress
05/10/2025 12:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao marcar o gol decisivo para a vitória do Chelsea diante do Liverpool, neste sábado (4), o atacante Estêvão alcançou uma marca expressiva entre os brasileiros na Inglaterra: ele se tornou o segundo brasileiro mais jovem a marcar no Campeonato Inglês, superando outra revelação palmeirense, Gabriel Jesus.

 

O atacante do Chelsea ficou atrás apenas do ex-lateral Rafael, revelado no Botafogo. A diferença é pequena: Rafael marcou pelo Manchester United aos 18 anos, três meses e 30 dias, em 2008.

O jovem do Chelsea superou outro cria da Academia, o atacante Gabriel Jesus, e também o outro Gabriel do Arsenal, Martinelli. Martinelli perdeu o posto por 11 dias: o ex-Ituano marcou seu primeiro gol na Premier League aos 18 anos, cinco meses e 21 dias.
Jesus marcou pela primeira vez no Campeonato Inglês aos 19 anos, nove meses e 29 dias, ainda pelo Manchester City. Kenedy, ex-Chelsea, Flamengo e Fluminense, completa o top-5.

Nomes como João Pedro, Richarlison, Phillippe Coutinho e Savinho estão entre os 10 brasileiros mais jovens a marcar na Premier League.

No recorte para jogadores do Chelsea, Estêvão também entrou na lista como segundo mais jovem a marcar no Inglês pelo clube. Superou Neil Shipperley e Carlton Cole, ficando atrás do finlandês Mikael Forssell.

Entre todas as nacionalidades, o atacante James Vaughan é o mais jovem a marcar em toda a história da competição, tendo feito seu primeiro gol aos 16 anos, oito meses e 27 dias.

Por lei, jogadores de outros países só podem atuar na Inglaterra após completar 18 anos.

