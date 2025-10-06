Notícias ao Minuto
Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Wesley, da Roma, lesionado neste domingo. Esta é a primeira convocação do jogador, que estará à disposição nos amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão em outubro

Folhapress
06/10/2025 05:00 ‧ há 36 minutos por Folhapress

Esporte

Seleção Brasileira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira.

 

Ele vai substituir Wesley, da Roma, que se machucou neste domingo (05), durante a vitória sobre a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.

É a primeira convocação de Paulo Henrique, que estará à disposição para os jogos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Este é o segundo corte que o técnico Carlo Ancelotti enfrenta na lateral direita. Antes de Wesley, Vanderson, do Monaco, se machucou. Vitinho, do Botafogo, foi convocado no lugar.

Paulo Henrique já tinha aparecido na pré-lista anterior de Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia. Mas só agora teve a brecha para ser testado.

