Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira.
Ele vai substituir Wesley, da Roma, que se machucou neste domingo (05), durante a vitória sobre a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.
É a primeira convocação de Paulo Henrique, que estará à disposição para os jogos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.
Este é o segundo corte que o técnico Carlo Ancelotti enfrenta na lateral direita. Antes de Wesley, Vanderson, do Monaco, se machucou. Vitinho, do Botafogo, foi convocado no lugar.
Paulo Henrique já tinha aparecido na pré-lista anterior de Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia. Mas só agora teve a brecha para ser testado.