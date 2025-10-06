Notícias ao Minuto
Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

Atleta do Clube Pinheiros e destaque da ginástica artística brasileira, Guilherme Augusto morreu na sexta-feira (3) após acidente de moto. O jovem somava títulos nacionais e internacionais e era apontado como uma das grandes promessas do esporte no país

06/10/2025 06:30

O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, morreu na sexta-feira (3) após um acidente de moto em São Paulo. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo Esporte Clube Pinheiros, onde o atleta treinava.

 

Especialista em barras paralelas e cavalo com alça, Guilherme era considerado uma das principais promessas da ginástica artística nacional. No currículo, acumulava conquistas como o título Pan-Americano juvenil, os Jogos Sul-Americanos juvenis, o Campeonato Sul-Americano juvenil e cinco títulos brasileiros na categoria.

Em nota, a CBG lamentou a perda e prestou solidariedade à família e à comunidade esportiva: “A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram.”

O Pinheiros também homenageou o atleta, destacando sua dedicação ao esporte: “Guilherme fez parte da nossa equipe de ginástica artística com empenho e paixão, representando o clube com excelência. Era uma das grandes promessas do esporte brasileiro.”

O velório do ginasta ocorreu neste domingo (5), e o sepultamento foi marcado para as 15h30, no Cemitério Primavera, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

