Notícias ao Minuto
Procurar

Convocados da Seleção Brasileira começam a chegar a Seul para amistosos

A equipe de Carlo Ancelotti começou a se reunir em Seul para a Data Fifa de outubro. O goleiro Bento foi o primeiro a chegar, e o lateral Paulo Henrique, do Vasco, ganhou sua primeira convocação após a lesão de Wesley, da Roma

Convocados da Seleção Brasileira começam a chegar a Seul para amistosos

© Getty

Notícias ao Minuto
06/10/2025 06:00 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira começou a se reunir neste domingo (5) em Seul, na Coreia do Sul, para a disputa de dois amistosos que encerram o calendário da Data Fifa de outubro. O goleiro Bento foi o primeiro a chegar ao hotel da delegação.

 

Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti desembarcou na capital sul-coreana após uma longa viagem de aproximadamente 36 horas, com conexões em São Paulo e Dubai. O italiano estava acompanhado do diretor executivo Rodrigo Caetano, do coordenador técnico Juan e de outros integrantes da comissão.

A chegada de todos os convocados deve ser concluída apenas na quarta-feira (8), já que vários atletas ainda defenderam seus clubes europeus no fim de semana. A partir de terça, Ancelotti comandará os primeiros treinos no Goyang Stadium, onde iniciará os ajustes táticos para o duelo contra a Coreia do Sul, marcado para sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul.

Novidades

Uma das novidades na lista é o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, convocado após a lesão de Wesley, da Roma, durante partida do Campeonato Italiano. Será a primeira oportunidade do jogador com a camisa da seleção principal.

O confronto diante dos sul-coreanos marca o nono encontro entre as equipes. O Brasil leva ampla vantagem: sete vitórias e apenas uma derrota, registrada em 1999. Nos últimos compromissos, o time venceu por 5 a 1, em Seul, e por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Depois do jogo na Coreia, a delegação segue para Tóquio, onde enfrentará o Japão no dia 14, às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional. O amistoso fecha a participação brasileira nesta Data Fifa.

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Wesley, da Roma, lesionado neste domingo. Esta é a primeira convocação do jogador, que estará à disposição nos amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão em outubro

Folhapress | 05:00 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

2

esporte

Palmeiras

Abel Ferreira rebate críticas de Crespo e defende arbitragem; veja

3

esporte

Seleção Brasileira

Convocados da Seleção Brasileira começam a chegar a Seul para amistosos

4

esporte

Flamengo

Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso'

5

esporte

Seleção Brasileira

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

6

esporte

CBF

CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

7

esporte

Corinthians

Entre altos e baixos, Yuri Alberto foi o de sempre e resolveu para o Corinthians

8

esporte

Brasileirão

Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão