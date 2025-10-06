Abel Ferreira rebate críticas de Crespo e defende arbitragem; veja

© YouTube/TV Palmeiras Sportingbet

O técnico Abel Ferreira comentou na noite de domingo as críticas do São Paulo à arbitragem no clássico contra o Palmeiras, vencido pelo time alviverde por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador português afirmou que Bobadilla poderia ter sido expulso antes do lance do pênalti reclamado pelo rival e voltou a defender a profissionalização dos árbitros.

“Falar de arbitragem é sempre complexo. Já escrevi sobre isso e mantenho minha opinião. Ainda não vi o lance novamente. Se, por algum motivo, no momento em que o Allan escorrega a bola estivesse sendo disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que foi pênalti, mas pelo que lembro, a bola estava longe, não estava em disputa. O Allan não deu um carrinho para acertar o jogador”, disse Abel.

O treinador também questionou critérios diferentes aplicados pelo árbitro Ramon Abatti Abel. “Bobadilla deveria ter sido expulso. E viram o que fez o Crespo dois minutos depois? Por quê? Eu reclamei com o árbitro. Por que o Veiga levou amarelo e o Bobadilla não?”, completou o técnico do Palmeiras.

Crespo fala em “escândalo”

Já o técnico Hernán Crespo, do São Paulo, foi duro nas críticas à arbitragem e afirmou nunca ter presenciado algo parecido em mais de três décadas de carreira.

“Pessoalmente, nunca vivi nada tão escandaloso como hoje. Tenho 50 anos, 32 dedicados ao futebol, como jogador e treinador. Nunca vi nada tão evidente. Tenho o maior respeito pelo Palmeiras, pelos jogadores, pelo treinador — o melhor deste ciclo e talvez da história do clube —, mas o que aconteceu foi escandaloso”, disse o argentino.

Crespo ainda reconheceu que o São Paulo tem pontos a melhorar, mas reforçou a indignação. “Podemos corrigir coisas, claro, isso faz parte do trabalho. Mas o que vivi hoje foi absurdo. Foi tão claro, tão grande, que não consigo acreditar no que aconteceu.”

