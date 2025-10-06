CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

Notícias ao Minuto
Após a demissão de Ramon Menezes, a CBF busca um novo técnico brasileiro para comandar a seleção sub-20. A troca, motivada pela pior campanha do Brasil na história do Mundial da categoria, deve ocorrer sem pressa e sob supervisão do coordenador Branco.

Folhapress
06/10/2025 09:15 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

CBF

(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF está de olho no mercado interno para substituir o técnico Ramon Menezes no comando da seleção sub-20. Nada de estrangeiros. Apesar de já ter Carlo Ancelotti na seleção principal, a busca é por um nome brasileiro para ocupar a função.

 

O cenário chacoalha as estruturas na base, porque é uma cadeira de muito interesse. A tendência é que a substituição não seja tão rápida assim.

O presidente Samir Xaud estava neste domingo (05) em viagem rumo à Coreia do Sul, onde a seleção principal disputa amistoso contra a seleção local nesta semana.

Antes, apertou o botão que ejetou Ramon Menezes do cargo. A decisão foi tomada logo depois da final da Série D do Brasileirão, com a confirmação da pior campanha do Brasil na história do Mundial Sub-20: lanterna do grupo, com apenas um ponto.

O tetracampeão Branco continua como coordenador da área. Conseguiu se desvencilhar do trabalho de Ramon.

A CBF entendeu que não poderia mais continuar com a gestão de Ramon, em que pese as dificuldades de liberação dos jogadores para os torneios com a sub-20.

Não apareceu nem sequer uma voz dissonante na diretoria de seleções tentando segurá-lo no cargo desta vez.

Ramon já tinha sobrevivido a outros momentos de baixa, mas o presidente era Ednaldo Rodrigues, que o contratou em 2023. Os momentos de crise foram a eliminação no Mundial Sub-20 passado, nas quartas de final, e falta de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

A CBF adotou um tom genérico para explicar a demissão de Ramon, dizendo que "a decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".

