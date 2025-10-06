Memphis diz ter passaporte roubado e atrasa chegada à seleção holandesa

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay alegou que teve o passaporte roubado e não viajou a tempo para se apresentar à seleção holandesa nesta segunda-feira (6).

Memphis tinha viagem marcada para a noite deste domingo (5), em São Paulo. O holandês, no entanto, não encontrou seu passaporte, não pôde embarcar e avisou a Real Associação Holandesa de Futebol.

"O jogador [Memphis] anunciou que seu passaporte havia sido roubado, impedindo-o de pegar seu voo programado para domingo à noite do Brasil. Ele está fazendo todo o possível para chegar à Holanda o mais rápido possível. Ele deve, portanto, ser capaz de se juntar à equipe em breve", afirma a Federação Holandesa de Futebol, em comunicado.

A situação foi lamentada pelo técnico Ronald Koeman. Ele esperava contar com todo o elenco disponível para o início dos trabalhos nesta segunda-feira.

"É lamentável. Em primeiro lugar para Memphis, mas também para nós. É natural querer começar a se preparar para a Data Fifa com um elenco completo. Mas há circunstâncias que estão além do nosso controle. Esperamos que ele possa se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível", disse Koeman.

Memphis foi convocado para os jogos contra Malta [quinta-feira] e Finlândia [domingo], pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção holandesa lidera o seu grupo e, hoje, estaria classificada para o Mundial do ano que vem.

Esta será a primeira Data Fifa de Memphis após ele se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. No mês passado, ele chegou aos 52 gols e se isolou no topo, ultrapassando Robin van Persie.