Imprensa argentina repercute arbitragem do Brasileiro

O jornal argentino 'Olé' repercutiu o 'afastamento para aperfeiçoamento' anunciado pela CBF a Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva

06/10/2025 16:36 ‧ há 2 horas por Folhapress

(UOL/FOLHAPRESS) - O caminhão de polêmicas de arbitragem na rodada do Brasileiro e o afastamento dos árbitros envolvidos nos jogos com mais reclamações virou tema da imprensa argentina. O jornal 'Olé' classificou como 'escândalo' a reciclagem dos árbitros.

 

O jornal argentino repercutiu o 'afastamento para aperfeiçoamento' anunciado pela CBF a Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro e VAR do clássico entre São Paulo e Palmeiras e Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, árbitro e VAR do jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que alguns árbitros passarão por treinamento, aperfeiçoamento e avaliação interna para retornarem à arbitragem após um fim de semana repleto de polêmicas", afirmou o Jornal Olé, sobre arbitragem brasileira.

O periódico registrou ainda os protestos de gremistas, que picharam os muros da CBF reclamando das decisões de arbitragem contra o time.

"Enquanto isso, torcedores do clube gaúcho reclamaram na entrada da CBF, jogando notas falsas", disse o Olé, sobre protesto gremista.

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

A CBF decidiu não divulgar o áudio do VAR sobre o suposto pênalti em Gonzalo Tapia no clássico entre São Paulo e Palmeiras, alegando que o lance não foi revisado. O árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva, foram afastados para treinamento e avaliação

Folhapress | 13:00 - 06/10/2025

