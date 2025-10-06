Postos licenciados pelo Corinthians são alvos de megaoperação contra PCC

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três postos de gasolina que operam sob a marca licenciada do Corinthians são de propriedade de empresários que se tornaram alvos de uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

SUPOSTO ESQUEMA BILIONÁRIO

Documentos judiciais, aos quais o UOL teve acesso, detalham a investigação de esquema criminoso bilionário com supostas ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital) A informação foi publicada primeiro pelo g1.

A decisão, emitida pela 2ª Vara Criminal de Catanduva, acolheu um pedido do Ministério Público para apurar o "projeto criminoso" que supera a cifra dos R$ 8,4 bilhões. A investigação aponta para a prática de múltiplos crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraudes tributárias e estelionato.

Dois dos postos licenciados pelo clube estão associados a Luiz Ernesto Franco Monegatto. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão no âmbito da operação. Os autos da operação indicam seu envolvimento em transações imobiliárias utilizadas para a lavagem de capitais pelo grupo.

O terceiro posto está ligado a outros dois alvos da mesma operação: Pedro Furtado Gouveia Neto e Himad Abdallah Mourad. O documento descreve Himad, primo do apontado líder do esquema, como um dos "principais expoentes do grupo criminoso". O nome de Himad também consta no quadro societário de 103 postos ligados ao núcleo investigado.

Pedro Furtado Gouveia Neto, por sua vez, é descrito como representante da GGX Global, uma empresa de serviços administrativos que integra a estrutura da organização criminosa. Ambos também tiveram mandados de busca e apreensão expedidos em seus nomes.

A apuração também ressalta ainda que o PCC se espalhou por toda a cadeia produtiva de combustíveis, utilizando uma vasta rede de postos, e aponta "vínculos objetivos com pessoas potencialmente vinculadas à organização criminosa do Primeiro Comando da Capital".

A parceria com os postos de combustíveis foi divulgada pelo próprio clube em seu site institucional. As inaugurações das unidades que levam a marca "Posto Corinthians" foram noticiadas oficialmente em 2021, 2022 e 2023, sendo estes os únicos estabelecimentos que fazem parte do projeto de licenciamento do time no setor de combustíveis.

Procurado pela reportagem, o Corinthians afirmou que "não é o administrador responsável pelos postos de gasolina citados" e "acompanha com máxima atenção o andamento das investigações".

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que não é o administrador responsável pelos postos de gasolina citados pela reportagem. Nesses casos o Clube esclarece que trata-se de um contrato de licenciamento de sua marca. O Corinthians também informa que acompanha com máxima atenção o andamento das investigações para - se necessário- tomar as medidas jurídicas cabíveis em relação aos contratos de licenciamento firmados com os postos de gasolina citados na operação", afirma o clube, em nota.

