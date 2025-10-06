Notícias ao Minuto
Procurar

Everton Ribeiro anuncia que está em tratamento contra câncer

Mesmo com o diagnóstico de um câncer na tireoide, o meio-campista continuou atuando normalmente pelo Bahia nas últimas semanas

Everton Ribeiro anuncia que está em tratamento contra câncer

© Gilvan de Souza / Flamengo

Folhapress
06/10/2025 17:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou nesta segunda-feira (6) que está em tratamento de um câncer na tireoide. Segundo o jogador de 36 anos, o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês.

 

"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e pelo carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", declarou o camisa 10 do Bahia em publicação nas redes sociais.

Mesmo com o diagnóstico, o meio-campista continuou atuando normalmente pelo Bahia nas últimas semanas. No domingo (5), ele jogou quase toda a partida contra o Flamengo, tendo sido substituído apenas aos 42 minutos do segundo tempo. O Bahia venceu por 1 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.

"Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", afirmou Ribeiro.

Natural de Arujá, no interior paulista, Everton Ribeiro começou a carreira nas categorias de base do Corinthians.

No início dos anos 2010, foi um dos principais nomes do elenco vitorioso do Cruzeiro. Com o time mineiro, foi campeão brasileiro e eleito o melhor do campeonato em 2013 e 2014.

Em 2015, foi negociado com o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Dois anos depois, foi repatriado pelo Flamengo e se tornou uma das principais peças do elenco rubro-negro que conquistou títulos do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa Libertadores (2019 e 2022), do Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021) e da Copa do Brasil (2022).

Em janeiro de 2024, foi anunciado como reforço do Bahia, time pelo qual conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, em 2025.

Pela seleção brasileira, o meia foi convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, tendo entrado na derrota para Camarões na fase de grupos. Ele também disputou a Copa América em 2015 e 2021.

Imprensa argentina repercute arbitragem do Brasileiro

Imprensa argentina repercute arbitragem do Brasileiro

O jornal argentino 'Olé' repercutiu o 'afastamento para aperfeiçoamento' anunciado pela CBF a Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva

Folhapress | 16:36 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

2

esporte

Felipe Longo

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

3

esporte

Palmeiras

Abel Ferreira rebate críticas de Crespo e defende arbitragem; veja

4

esporte

Seleção Brasileira

Convocados da Seleção Brasileira começam a chegar a Seul para amistosos

5

esporte

CBF

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

6

esporte

CBF

CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

7

esporte

Flamengo

Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso'

8

esporte

Saúde

Everton Ribeiro anuncia que está em tratamento contra câncer

9

esporte

Brasileirão

Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão

10

esporte

Futebol

Memphis diz ter passaporte roubado e atrasa chegada à seleção holandesa