'Calmos e felizes', posta Leila após vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

O Palmeiras divulgou uma nota sobre as reclamações da arbitragem no último jogo contra o São Paulo; Leila lembrou os torcedores sobre o próximo compromisso do clube, no sábado (11), contra o Juventude

06/10/2025 21:35 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, optou por não entrar no tema de arbitragem um dia após a vitória do alviverde sobre o São Paulo, em jogo ocorrido neste domingo (05) pelo Brasileiro que contou com polêmicas envolvendo Ramon Abatti Abel.

 

A mandatária apareceu nas instalações do Palmeiras em um post publicado em seu Instagram. Na imagem, ela está apoiada em um gol em dimensões reduzidas - utilizado, geralmente, em atividades internas dos atletas.

"Estamos calmos e felizes", escreveu Leila na legenda da foto, dando ênfase na palavra "calmos" ao usar letras maiúsculas.

Ela ainda exaltou a "vitória gigante" do Palmeiras no Choque-Rei e lembrou os torcedores sobre o próximo compromisso do clube, contra o Juventude, no sábado.

NOTA DO CLUBE

Em meio ao post de Leila, o Palmeiras divulgou uma nota oficial sobre as reclamações diante da arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico envolvendo as equipes paulistas.

O clube sinalizou "hipocrisia" do São Paulo ao não abordar outras decisões do juiz e cravou que alguns clubes têm "intuito de instaurar o caos" diante do que considera uma "pressão descomunal" sobre os árbitros.

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

A CBF decidiu não divulgar o áudio do VAR sobre o suposto pênalti em Gonzalo Tapia no clássico entre São Paulo e Palmeiras, alegando que o lance não foi revisado. O árbitro Ramon Abatti Abel e o responsável pelo VAR, Ilbert Estevam da Silva, foram afastados para treinamento e avaliação

Folhapress | 13:00 - 06/10/2025

