Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

Popó anunciou o fim da carreira após o tumulto na luta com Wanderlei Silva, em São Paulo. O ex-campeão mundial afirmou ter sentido vergonha do episódio e disse que a agressão sofrida fora do ringue o levou a pendurar definitivamente as luvas

07/10/2025 10:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Popó

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acelino Freitas, o Popó, anunciou na noite de segunda-feira (6) sua aposentadoria do boxe. O pugilista de 50 anos, cuja última luta terminou com pancadaria generalizada dentro do ringue, disse ter passado vergonha no episódio e afirmou que não voltará a praticar o esporte no qual construiu sua carreira.

 

"Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim passar pelo que eu passei em cima daquele ringue", afirmou. "Foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", declarou.

O episódio referido pelo baiano foi a confusão que se registrou ao fim de seu combate com Wanderlei Silva, em São Paulo, no último dia 27. Em evento promovido por uma marca de cerveja, Silva foi desclassificado por golpes ilegais de cabeça. Anunciado o resultado, membros das duas equipes tomaram o ringue e trocaram agressões.

Durante a confusão, um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, acertou um duro golpe em Wanderlei Silva, que ficou desacordado e teve de ser internado. As duas equipes trocaram acusações sobre quem iniciou o entrevero, e o próprio Popó disse ter sido agredido. Dias após a luta, teve de passar por cirurgia na mão.

"Foi muito vergonhoso o que eu passei dentro do ringue. Para minha família. Nunca saí machucado de uma luta de boxe, mas ali saí machucado, porque o cara me agrediu fora da luta. Então, hoje eu paro aqui, penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que eu paro de lutar boxe", repetiu.

O anúncio foi feito durante a apresentação de outro evento de boxe, o Fight Music Show, marcado para 1º de novembro, em São Paulo. Pela programação divulgada inicialmente, Popó enfrentaria o ex-BBB Diego Alemão. Mas, mesmo que não tivesse passado pela cirurgia na mão, o baiano não poderia lutar: ele foi suspenso por seis meses pelo CNB (Conselho Nacional de Boxe).

