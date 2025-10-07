LeBron James promete anunciar “decisão das decisões” nesta terça-feira

© Reuters

LeBron James movimentou as redes sociais e o mundo do basquete com uma simples postagem em sua conta oficial. Aos 40 anos, o astro dos Los Angeles Lakers publicou a frase “A decisão de todas as decisões”, acompanhada de um vídeo que anuncia uma revelação nesta terça-feira (7), ao meio-dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos.

A publicação gerou especulações de que LeBron poderá anunciar sua aposentadoria ou, ao menos, o fim de sua trajetória com os Lakers. O jogador está prestes a iniciar sua 23ª temporada na NBA e cumpre o último ano de contrato com a franquia californiana. Caso continue até junho de 2026, completará 41 anos em atividade.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Considerado um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron soma quatro títulos de campeão, conquistados por três equipes diferentes (Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers), e uma Taça NBA. Também foi tricampeão olímpico com os Estados Unidos, sendo o último ouro obtido em Paris, em 2024.

Entre suas conquistas individuais, o astro foi 21 vezes eleito para o All-Star Game, 13 vezes incluído na seleção All-NBA First Team e se tornou o maior pontuador da história da liga, com 42.184 pontos.

Em outubro de 2024, LeBron entrou para a história ao dividir a quadra com o filho, Bronny James, em um jogo oficial da NBA, feito inédito na liga.

Atualmente, o jogador é desfalque na pré-temporada dos Lakers devido a uma irritação nervosa na região glútea. Na última temporada, manteve médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes por partida, apesar das constantes lesões que reacenderam as dúvidas sobre sua continuidade nas quadras.

LeBron tenta conquistar mais um título, o primeiro desde 2020, quando liderou os Lakers à vitória sobre o Miami Heat nas finais disputadas em meio à pandemia. Desde então, a equipe tem enfrentado eliminações precoces, e o futuro do ídolo, considerado o sucessor natural de Michael Jordan, deve ser revelado nas próximas horas em uma das decisões mais aguardadas do esporte mundial.

