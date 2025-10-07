Notícias ao Minuto
LeBron James promete anunciar “decisão das decisões” nesta terça-feira

Aos 40 anos e prestes a iniciar sua 23ª temporada na NBA, LeBron James deixou o mundo do basquete em suspense ao anunciar uma revelação. O astro dos Lakers pode estar prestes a confirmar sua aposentadoria ou o fim de sua trajetória na equipe de Los Angeles

07/10/2025 06:00

LeBron James movimentou as redes sociais e o mundo do basquete com uma simples postagem em sua conta oficial. Aos 40 anos, o astro dos Los Angeles Lakers publicou a frase “A decisão de todas as decisões”, acompanhada de um vídeo que anuncia uma revelação nesta terça-feira (7), ao meio-dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos.

 

A publicação gerou especulações de que LeBron poderá anunciar sua aposentadoria ou, ao menos, o fim de sua trajetória com os Lakers. O jogador está prestes a iniciar sua 23ª temporada na NBA e cumpre o último ano de contrato com a franquia californiana. Caso continue até junho de 2026, completará 41 anos em atividade.

Considerado um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron soma quatro títulos de campeão, conquistados por três equipes diferentes (Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers), e uma Taça NBA. Também foi tricampeão olímpico com os Estados Unidos, sendo o último ouro obtido em Paris, em 2024.

Entre suas conquistas individuais, o astro foi 21 vezes eleito para o All-Star Game, 13 vezes incluído na seleção All-NBA First Team e se tornou o maior pontuador da história da liga, com 42.184 pontos.

Em outubro de 2024, LeBron entrou para a história ao dividir a quadra com o filho, Bronny James, em um jogo oficial da NBA, feito inédito na liga.

Atualmente, o jogador é desfalque na pré-temporada dos Lakers devido a uma irritação nervosa na região glútea. Na última temporada, manteve médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes por partida, apesar das constantes lesões que reacenderam as dúvidas sobre sua continuidade nas quadras.

LeBron tenta conquistar mais um título, o primeiro desde 2020, quando liderou os Lakers à vitória sobre o Miami Heat nas finais disputadas em meio à pandemia. Desde então, a equipe tem enfrentado eliminações precoces, e o futuro do ídolo, considerado o sucessor natural de Michael Jordan, deve ser revelado nas próximas horas em uma das decisões mais aguardadas do esporte mundial.
 

