Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, chamou atenção durante o treino ao exibir um domínio de bola impecável. Aos 43 anos, o ex-meio-campista espanhol mostrou que o talento e a elegância que marcaram sua carreira seguem intactos mesmo fora dos gramados

Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito Vídeo
Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso'

CBF não divulgará áudio de VAR de pênalti não marcado no clássico entre São Paulo e Palmeiras

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

07/10/2025 06:50 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Real Madrid

Os tempos de Xabi Alonso como jogador já ficaram para trás, mas a técnica refinada do atual treinador do Real Madrid segue intacta. Durante o treino de segunda-feira, o espanhol protagonizou um lance de pura classe ao dominar a bola com extrema precisão, arrancando aplausos da equipe.

 

Aos 43 anos, Alonso inicia sua primeira temporada como técnico principal do clube merengue e, mesmo fora dos gramados há anos, mostrou que o talento continua o mesmo. O toque de bola foi tão perfeito que pareceu que a bola “grudou” em seu pé, em um movimento digno dos maiores craques do futebol mundial.

Veja o vídeo do lance:
 
 
 

