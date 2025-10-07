Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

© Instagram/Real madrid

Os tempos de Xabi Alonso como jogador já ficaram para trás, mas a técnica refinada do atual treinador do Real Madrid segue intacta. Durante o treino de segunda-feira, o espanhol protagonizou um lance de pura classe ao dominar a bola com extrema precisão, arrancando aplausos da equipe.

Aos 43 anos, Alonso inicia sua primeira temporada como técnico principal do clube merengue e, mesmo fora dos gramados há anos, mostrou que o talento continua o mesmo. O toque de bola foi tão perfeito que pareceu que a bola “grudou” em seu pé, em um movimento digno dos maiores craques do futebol mundial.

Veja o vídeo do lance:





