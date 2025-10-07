Notícias ao Minuto
Samuel Lino vai da seleção a alvo de protesto em apenas 2 meses de Flamengo

Após perder pênalti decisivo e ser alvo de pichações na Gávea, Samuel Lino vive fase de altos e baixos no Flamengo. Apesar das críticas, o atacante mantém o apoio do técnico Filipe Luís e celebra a primeira convocação para a seleção brasileira

Folhapress
07/10/2025 13:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Flamengo

(UOL/FOLHAPRESS) - A passagem ainda curta de Samuel Lino pelo Flamengo tem sido intensa. Apresentado oficialmente dia 1º de agosto, o atacante vive uma montanha-russa de emoções que contam com uma convocação inédita para a seleção brasileira, mas também um pênalti perdido na eliminação na Copa do Brasil e um protesto em ato de vandalismo na sede da Gávea.

 

"PELADEIRO"

O muro do clube foi pichado após a derrota do Flamengo para o Bahia por 1 a 0, no último domingo, que fez com que a equipe perdesse a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras.
Uma das críticas foi direcionada ao atacante: "$. Lino peladeiro". A outra frase era para o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap: "Bap omisso".

Samuel Lino tem sido criticado pela torcida do Flamengo. Contra o Bahia, ele perdeu uma boa oportunidade pouco antes do Tricolor abrir o placar. Já diante do Cruzeiro, no Maracanã, foi substituído sob algumas vaias.

No início de agosto, ele também foi um dos jogadores do Fla que perderam pênalti na eliminação para o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. O outro que desperdiçou foi o jovem Wallace Yan.

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DA CARREIRA

No dia 30 de agosto, Samuel Lino foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. O técnico Carlo Ancelotti o chamou após o corte de Matheus Cunha, do Manchester United (ING), que se lesionou.

A convocação foi para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante ficou no banco e não entrou contra os chilenos, no Maracanã. Já diante dos bolivianos, em El Alto (BOL), foi titular e atuou por 61 minutos sem fazer gols.

CONTRATAÇÃO MAIS CARA DA HISTÓRIA DO FLAMENGO

Lino é a contratação mais cara da história do Rubro-Negro. Ele foi contratado em julho - junto ao Atlético de Madri - em negociação que girou em cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual), mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas.

Após o jogo contra o Bahia, o técnico Filipe Luís, que é entusiasta do atacante, manteve a confiança em seu futebol.

Difícil julgar com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Ele teve que ajudar muito o Ayrton na lateral com um jogador a menos, e claro que às vezes perde as forças para poder atacar. E mesmo assim, conseguiu fazer suas jogadas e criar chances. Às vezes, a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer. Infelizmente, ele não fez. Depois, acabamos tomando nosso gol. Confio muito nele, a gente sabe a qualidade que tem, o talento e o quanto se esforça. Não dá para culparFilipe Luís

Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, chamou atenção durante o treino ao exibir um domínio de bola impecável. Aos 43 anos, o ex-meio-campista espanhol mostrou que o talento e a elegância que marcaram sua carreira seguem intactos mesmo fora dos gramados

Notícias ao Minuto | 06:50 - 07/10/2025

