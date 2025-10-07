Notícias ao Minuto
Dorival perde 'curinga', e medalhões veem fila menor por vaga

Dorival tem pouco mais de uma semana para encontrar soluções para a ausência de Vitinho no elenco; o próximo jogo do Timão será contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro

Folhapress
07/10/2025 14:24 ‧ há 43 minutos por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão no menisco medial sofrida por Vitinho, que levou o atacante passar por uma artroscopia no joelho direito, fez Dorival Júnior perder o seu maior "curinga" no atual elenco do Corinthians.

 

E AGORA, DORIVAL?

Vitinho foi utilizado por Dorival em todos os jogos desde que chegou ao Corinthians. Entre duelos como titular ou saindo do banco, foram 10 partidas disputadas pelo atleta e uma assistência realizada -esta justamente contra o Mirassol, no sábado, quando o jogador se machucou.

O camisa 29 virou um dos jogadores mais versáteis do atual elenco com Dorival. Antes usado como ponta em Botafogo, Flamengo e Internacional, Vitinho já foi atacante centralizado no Corinthians e atuou até mesmo como meia-armador em determinadas situações.

A lesão pode deixar o atacante fora pelo resto da temporada. O tempo de recuperação para casos do tipo tende a ser de um a dois meses, mas pode aumentar para seis em situações mais graves.

Sem Vitinho, nomes como Romero e Talles Magno voltam a ganhar espaço. A dupla viu o camisa 29 "furar a fila" e virar a quarta opção para as vagas em um ataque que tem Yuri Alberto, Memphis e Gui Negão como protagonistas. A chegada do companheiro fez os dois passarem a ser menos utilizados.

Dorival tem pouco mais de uma semana para encontrar soluções para a ausência de Vitinho no elenco. O Corinthians volta a campo somente no dia 15, quando visita o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro.

Ao todo, o DM do Corinthians agora tem cinco jogadores: Vitinho, Rodrigo Garro, André Ramalho, Charles e André Carrillo. Os últimos quatro vivem a expectativa de evolução para a transição física nesta pausa para a data Fifa.

