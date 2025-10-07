O que explica Corinthians sair de previsão no azul para déficit de R$ 83 mi

© José Manoel Idalgo / Ag. Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, na noite desta segunda-feira (06), a nova previsão orçamentária que estima um déficit de R$ 83 milhões ao término de 2025. O valor apresenta uma diferença de R$ 121 milhões em relação ao superávit de R$ 34 milhões previsto no final de 2024 para este ano. O UOL mostra o que mais impactou.

NOVA PREVISÃO E AS MUDANÇAS

A revisão orçamentária foi sugerida pela diretoria presidida por Osmar Stabile. O mandatário assumiu o comando do clube em maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Após o impeachment do ex-presidente, ele foi eleito de forma definitiva em eleições indiretas.

A previsão anterior foi feita ainda sob o comando da gestão de Augusto Melo. A revisão desta segunda-feira (06) teve aprovação do Conselho de Orientação (Cori) e foi votada pelo Conselho Deliberativo. Dos 299 conselheiros, 136 compareceram à assembleia, sendo que 26 pediram a reanálise do documento, em lista.

A mudança mais brusca no orçamento diz respeito às vendas de atletas. A antiga diretoria previu arrecadar R$ 180,5 milhões com repasses de jogadores, mas a atual contabilizou R$ 73,6 milhões, uma diferença de 59,2% a menos.

As despesas com pessoal, ou seja, salários, direitos de imagem e outros encargos trabalhistas também tiveram mudança significativa. O clube previa gastar R$ 345,8 milhões, mas a revisão mostra que deve ser de R$ 492,7 milhões. O novo valor mostra um gasto 42,5% maior.

A diretoria estimou receber R$ 211,6 milhões em patrocínio, mas a atual prevê uma arrecadação de R$ 174,4 milhões. A diferença representa 17,5% a menos que o estimado anteriormente.

Eliminações na Pré-Libertadores e Sul-Americana também pesam. Com menos jogos, o Corinthians viu a estimativa de direitos de TV cair de R$ 339,8 milhões para R$ 332,5 milhões. A arrecadação em jogos também teve queda: foi de R$ 113,8 milhões para R$ 105,7 milhões.

A reportagem apurou que, internamente, há uma ala que pede à diretoria que haja restrições e sanções para o cumprimento de prazos referente às questões financeiras, como os casos dos balanços e orçamentos do clube.

O déficit previsto pela nova revisão, se confirmado, aumentará ainda mais a dívida do Corinthians. O balancete divulgado no primeiro semestre de 2025 mostrou uma dívida de R$ 2,6 bilhões.