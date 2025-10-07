Notícias ao Minuto
Luisa Stefani vence estreia nas duplas do WTA 1000 de Wuhan, na China

Ao lado da húngara Timea Babos, brasileira volta a competir na quarta-feira (8), contra a dupla da polonesa Magda Linette com a dinamarquesa Clara Tauson

© Getty

Folhapress
07/10/2025 16:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Ténis

SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - Única brasileira no WTA 1000 de Wuhan (China), a tenista Luisa Stefani venceu a estreia nas duplas femininas nesta terça-feira (7), ao lado da húngara Timea Babos. Cabeças de chave 7, elas avançaram às oitavas de final após derrotarem a dupla da polonesa Magda Linette com a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5). Stefani e Babos voltam à quadra a partir das 2h20 (horário de Brasília) desta quarta (8), contra a dupla da polonesa Magda Linette com a dinamarquesa Clara Tauson.

 

"Bom jogo hoje no geral. Tivemos alguns games parelhos e, apesar de um final mais tenso, conseguimos impor nosso jogo na maior parte do tempo e finalizar em dois sets. Condição muito quente e úmida por aqui, de certa forma desconfortável, mas igual para todas. Sigo focando bastante na hidratação e cuidados para fazer uma segunda rodada ainda melhor", analisou Stefani após a vitória.

Oitava melhor dupla do ano, Stefani e Babos também buscam garantir uma das oito vagas do Finals, em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro. Elas podem subir uma posição se vencerem mais duas partidas no torneio. Neste caso, a atual dupla sétima colocada - Asia Muhammad e Demi Schuurs, que perderam na estreia em Wuhan- desceria para o oito lugar.

Nesta temporada, Stefani e Babos faturaram três títulos: dois WTAs 500 - Linz (Áustria) e Estrasburgo (França) -e o WTA 250 SP Open.

Samuel Lino vai da seleção a alvo de protesto em apenas 2 meses de Flamengo

Samuel Lino vai da seleção a alvo de protesto em apenas 2 meses de Flamengo

Após perder pênalti decisivo e ser alvo de pichações na Gávea, Samuel Lino vive fase de altos e baixos no Flamengo. Apesar das críticas, o atacante mantém o apoio do técnico Filipe Luís e celebra a primeira convocação para a seleção brasileira

Folhapress | 13:45 - 07/10/2025

