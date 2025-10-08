Casares muda postura e implementa mais abertura na gestão do São Paulo

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu abrir uma nova fase de transparência em sua gestão. Após reavaliação interna e manifestações nas arquibancadas, o presidente Julio Casares aprovou um pacote de medidas que pretende aproximar o torcedor das decisões do clube.

MAIS TRANSPARÊNCIA

As mudanças atingem tanto o campo administrativo quanto o futebol, em meio aos pedidos do clube à CBF para divulgação dos áudios do VAR no Choque-Rei.

Segundo fontes no Morumbis, a decisão de ampliar a transparência foi influenciada pelo recente pedido do clube à CBF por mais transparência sobre a atuação da arbitragem no clássico de domingo. A avaliação interna foi de que, se o São Paulo exige mais abertura na confederação, precisa também adotar o mesmo padrão de clareza dentro de casa.

No lado financeiro, o São Paulo passará a publicar relatórios periódicos -a cada 45 a 60 dias- detalhando a situação econômica e as movimentações mais recentes.

Os valores das transferências de jogadores vendidos também serão divulgados oficialmente. Os números das negociações recentes de jovens formados nas categorias de base de Cotia têm sido cerne de insatisfação de torcedores.

No dia a dia do time, o clube retomará parte da abertura com a imprensa. Está previsto que, a partir da próxima semana, um dos treinamentos seja acessível aos jornalistas, ainda que apenas em parte.

Além disso, boletins médicos com atualizações sobre o elenco passarão a ser divulgados semanalmente. O clube tem sofrido com uma onda de lesões no recorte recente e já havia mudado sua postura há algumas semanas, quando passou a divulgar relatórios médicos explicitando os passos da recuperação de alguns jogadores do departamento médico.

Outro ponto aprovado é a realização de coletivas mensais, comandadas por Casares ou um profissional do futebol -como dirigente, jogador, médico ou outro funcionário, para discutir temas de interesse do clube e responder a questionamentos públicos. A previsão é de uma por mês.

As medidas surgem em meio a um ambiente político turbulento. Desde a eliminação para a LDU na Copa Libertadores, protestos contra Casares e outros dirigentes passaram a ganhar corpo entre a torcida. Principal organizada do clube, a Independente chegou a organizar uma manifestação em frente ao Morumbis antes do jogo contra o Ceará, no último dia 29.