Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

O fotógrafo francês Jérôme Brouillet doou ao Museu Olímpico, em Lausanne, uma cópia da foto viral de Gabriel Medina capturada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024

© Getty Images

Folhapress
08/10/2025 19:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Surfe

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma imagem que já circulou mundo afora, com milhões e milhões de visualizações, agora faz parte da história oficial dos Jogos Olímpicos.

 

O fotógrafo francês Jérôme Brouillet doou ao Museu Olímpico, em Lausanne, uma cópia da foto viral de Gabriel Medina capturada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 -registrando o tricampeão mundial no ar após uma onda em Teahupoo, no Taiti.

Para Brouillet, a doação é mais que simbólica.

O Museu, por sua vez, anunciou que acolheu Brouillet numa cerimônia especial, que incluiu uma conversa sobre sua trajetória e o poder de uma imagem que tornou-se um ícone olímpico.

BASTIDORES DO CLIQUE

A imagem eterniza o momento em que Medina executa uma saída aérea de uma onda, gesto que virou uma das imagens das Olimpíadas de 2024.

Brouillet chegou a publicar detalhes de como o clique aconteceu:

Naquela manhã, ele pegou a maior onda da competição? tirei oito fotos em sequência, dez quadros por segundo. Essa foi a quarta da série Jérôme Brouillet

Embora tivesse opção de vender versões limitadas da imagem, ele optou por manter uma edição aberta, democratizando o acesso.

Segundo ele, muitos fatores teriam que se alinhar -posição do barco, luz, vento, timing- para que aquele instante fosse capturado.

Ex-Real é a esperança de país que nunca jogou Copa

Ex-Real é a esperança de país que nunca jogou Copa

A seleção do Omã anunciou a contratação do português Carlos Queiroz (foto), técnico do Real Madrid em 2003-04 e que levou o Irã às Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022

Folhapress | 18:12 - 08/10/2025

