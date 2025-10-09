Notícias ao Minuto
Procurar

CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem uso do VAR

A CBF recebeu aval da Fifa para divulgar áudios e vídeos de lances que não passaram por revisão do VAR. A decisão, motivada por pedido do São Paulo após polêmicas no Choque-Rei, busca ampliar a transparência e esclarecer decisões da arbitragem no Campeonato Brasileiro

CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem uso do VAR

© Divulgação / CBF

Folhapress
09/10/2025 12:15 ‧ há 51 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira (8), que recebeu autorização da Fifa para publicar áudios e vídeos de decisões tomadas pela arbitragem em lances que não foram revisados na cabine do VAR.

 

A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei do último domingo. O São Paulo entende que foi prejudicado em erros da arbitragem e do VAR, que não recomendou revisão. O Tricolor saiu derrotado por 3 a 2.

Os lances do Choque-Rei serão publicados nas próximas horas, algo que foi pedido pelo presidente do São Paulo, Julio Casares.
Antes, a CBF divulgava apenas os áudios e vídeos em casos nos quais houve revisão na cabine do VAR. Com a permissão, as decisões dos chamados "lances sem revisão protocolar" também poderão ser disponibilizadas.

Os áudios e vídeos dos lances serão disponibilizados em até 24 horas depois da partida. A CBF acredita que tal medida ajuda a manter a transparência no futebol brasileiro.

Sempre consultamos a FIFA em questões que fogem à rotina: regras, resoluções, protocolos ou determinações da própria IFAB/FIFA. Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência.Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF

POLÊMICAS NA RODADA

As diversas polêmicas envolvendo a arbitragem na última rodada do Campeonato Brasileiro colocaram os árbitros e o VAR em evidência, com as equipes prejudicadas não poupando críticas.

No principal erro, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou pênalti de Allan, do Palmeiras, em Tapia, do São Paulo. O São Paulo poderia deixar a partida em 3 a 0, mas acabou levando a virada e perdeu por 3 a 2. O VAR Ilbert Estevam da Silva não recomendou revisão no lance. Além deste, outro lances do Choque-Rei também tiveram reclamações de ambos os lados, como expulsões não dadas e faltas não marcadas em lances decisivos.

Outros jogos da rodada também tiveram polêmicas de arbitragem, como o pênalti marcado contra o Grêmio no duelo com o Red Bull Bragantino.

CBF, que afirma ter 99,79% de precisão no apito, vive nova crise de arbitragem

CBF, que afirma ter 99,79% de precisão no apito, vive nova crise de arbitragem

Apesar de alto índice de acertos divulgado, confederação convive com protestos de clubes e torcedores; rodada de erros claros no Brasileiro tem juízes afastados antes mesmo de análise de comissão independente

Folhapress | 08:30 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

VINÍCIUS-JÚNIOR

Incêndio destrói parte da casa de Vinícius Jr. em Madri

2

esporte

Boca Juniors

Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, aos 69 anos

3

esporte

Futebol

CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem uso do VAR

4

esporte

Futebol

Leila rebate Bap e diz: 'Não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix'

5

esporte

Futebol

CBF, que afirma ter 99,79% de precisão no apito, vive nova crise de arbitragem

6

esporte

Seleção Brasileira

Seleção vive loucura de fãs e volta a se sentir respeitada na Coreia do Sul

7

esporte

Surfe

Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

8

esporte

Futebol

Casares muda postura e implementa mais abertura na gestão do São Paulo