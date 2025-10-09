Notícias ao Minuto
Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, aos 69 anos

O treinador argentino Miguel Ángel Russo morreu aos 69 anos em Buenos Aires por complicações de um câncer de próstata. Ídolo do Boca Juniors, conquistou a Libertadores de 2007 e outros títulos pelo clube. Russo estava afastado desde setembro por causa do agravamento da doença

© Getty

09/10/2025 05:08 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Boca Juniors

O técnico argentino Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, morreu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, em decorrência de complicações de um câncer de próstata. O treinador, que estava afastado das atividades desde setembro por causa do agravamento da doença, morreu em casa, em Buenos Aires.

 

Em nota divulgada nas redes sociais, o Boca Juniors lamentou a perda de um de seus grandes nomes. “O Club Atlético Boca Juniors anuncia com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e sempre será um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel!”, escreveu o clube.

Russo lutava contra o câncer desde 2017, quando recebeu o diagnóstico enquanto comandava o Millonarios, da Colômbia. Mesmo passando por cirurgias e tratamentos ao longo dos anos, manteve-se ativo no futebol e continuou a treinar equipes na América do Sul e no exterior.

Sua última aparição pública ocorreu em 23 de setembro, durante um treino do Boca Juniors. Na ocasião, o clube divulgou uma foto em que o técnico aparecia abraçado por Juan Román Riquelme, presidente e ídolo da equipe.

Miguel Ángel Russo começou a carreira como jogador no Estudiantes de La Plata, mas foi como treinador que alcançou projeção internacional. Dirigiu clubes como San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Racing e Estudiantes, além de Cerro Porteño, Millonarios, Alianza Lima e Al-Nassr.

Seu maior feito veio em 2007, quando comandou o Boca Juniors na conquista da Copa Libertadores, vencendo o Grêmio na final por 5 a 0 no placar agregado. De volta ao clube em 2019, Russo ainda conquistou o Campeonato Argentino e a Copa da Liga Argentina em 2020, consolidando seu nome entre os técnicos mais vitoriosos da história xeneize.

